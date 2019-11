Vémola túži po odvete so slovenským bojovníkom, takýto odpal nečakal: Studená sprcha od Végha

Attila Végh v československom MMA zápase s najlepším český bojovníkom Karlosom Vémolom vybavil súpera za pár sekúnd.

"Prajem Attilovi a jeho nastávajúcej rodine krásne sviatky a nech si užíva víťazstvo. 2020 budem späť. Odvetu nedlží len mne, ale aj slovenským fanúšikom. Myslím, že aj oni si zaslúžia, aby takýto zápas bol aj na Slovensku. Ďakujem za podporu," povedal po zápase doriadený Vémola.

Ako na jeho výzvu zareagoval slovenský šampión?

"Karlos môže chcieť odvetu, ale v túto chvíľu som tu šéf ja. A čo budem chcieť ja, tak to bude... Ja ho už nepotrebujem, on potrebuje mňa. Takže zatiaľ nad tým nepremýšlam. Do budúcnosti nehovorím áno, ani nie. Ale nechajme to budúcnosti," povedal Attila pre český portál extra.cz