Otec sa zaľúbil do frajera svojej dcéry: Sila, ako dnes rodina žije

Barrie a Tony Drewitt-Barlowovci boli prvým párom gayov vo Veľkej Británii, ktorý vyhral na súde právo, aby boli obaja ako biologickí rodičia uvedení v rodných listoch svojich potomkov. Tých majú až päť.

No po 32 rokoch spolužitia sa dvojica rozišla. Barrie sa totiž zamiloval do priateľa svojej 19-ročnej dcéry Saffron. Scott Hutchison (25) lásku multimilionára opätuje, hoci má o polovicu rokov menej ako on. The Sun pripomína, že Barrieho majetok má hodnotu minimálne 25 miliónov libier.

Barrie a Tony si kedysi nechali najprv ženou za odplatu odnosiť dvojčatá Saffron a Aspen, ktoré boli počaté spermiami oboch mužov. Nasledovali chlapci Orlando (16) a osemročné dvojčatá Jasper a Dallas. Ako ultramoderná rodina teraz Tony a Barrie žijú stále spoločne aj s Barrieho novým partnerom Scottom pod jednou strechou. A to v luxusnom dome na americkej Floride.



,,Zamiloval som sa do Scotta a jemu sa stalo to isté. Cítim sa hlúpo za tieto pocity, ktoré mám vo svojom veku k niekomu inému než Tonymu a zároveň k niekomu, kto je o polovicu mladší ako ja. Ale keď viete, že je to ten pravý, je to ten pravý. Nemáme zatiaľ žiadne určité plány, ale chcem si Scotta vziať," uviedol päťdesiatročný Barrie v rozhovore pre The Sun.



Tony prijal nový vzťah svojho manžela s pokojnou hlavou aj preto, že s Barriem nežije sexuálne už dlhý čas. ,,S Tonym sme sa pred mnohými rokmi dohodli, že bude lepšie, keď budeme mať oddelené spálne. Akonáhle sme tak žili tri alebo štyri roky, náš vzťah bol už len platonický," dodal Barrie.



Dcéra Saffron bola najprv nahnevaná, no potom vzala pomer svojho bývalého s vlastným otcom s nadhľadom. ,,Scott mi nikdy netajil, že je bisexuál. Chodili sme spolu len chvíľu a nikdy medzi nami nebolo nič sexuálne," vysvetlila Saffron denníku The Sun.