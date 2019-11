Dúbravka patril k najlepším hráčom zápasu: Na obancov nemal problém aj zakričať

Kým vicemajstri sveta Chorváti sa v sobotu radovali z postupu na budúcoročný európsky šampionát, šance slovenského tímu po prehre 1:3 v Rijeke opäť klesli.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

V druhom polčase ukázali Chorváti svoju kvalitu, ktorú dokumentovali troma gólmi v sieti Martina Dúbravku, ale ani jeho desať zákrokov nestačilo zverencom Pavla Hapala na bodový zisk.

"Ťažko sa mi hodnotí tento zápas, hlavne po prvom polčase, ktorý bol z našej strany dobrý. Vyhrávali sme, hoci si veľa ľudí nemyslelo, že by sme sa vôbec mohli presadiť. Bohužiaľ, potom sme sa trošku viac zatiahli, oni využili priestor, ktorý sme im dali a vytvorili si množstvo šancí. Myslím si, že to nebolo o našom zlyhaní, ale o kvalite Chorvátov," vyjadril sa Dúbravka v priestoroch mixzóny.

Tridsaťročný rodák zo Žiliny v prvom dejstve zneškodnil nebezpečné pokusy Nikolu Vlašiča, Ivana Perišiča či Bruna Petkoviča a držal slovenský tím v nádejí. Po skončení zápasu ho mrzela najmä situácia z 56. min, ktorá priniesla vyrovnávajúci gól Chorvátska. "Pri prvom góle sme stratili loptu, Denis Vavro sa potom snažil zblokovať strelu, ale súperov hráč to trafil presne medzi jeho nohy. Bol to smolný moment," zhodnotil.

Počas zápasu Martin Dúbravka niekoľkokrát emotívne reagoval. V 79. min si za nešportové správanie vyslúžil žltú kartu a často neváhal zakričať na obrancov pred ním. "Nemyslím si, že by sa za to niekto urazil. Chcem im poradiť v situáciach, v ktorých je to potrebné. V súvislosti s tým som sa nikdy nestretol s negatívnou reakciou. Denisa mi bolo ľúto najmä po prvom góle v našej bránke. Snažil som sa však ho povzbudiť, pretože stále sa dalo s výsledkom niečo urobiť," uviedol Dúbravka.

Zverenci Pavla Hapala si pred záverečným kvalifikačným duelom uvedomujú, že súboj o druhé miesto E-skupiny nemajú už len vo svojich rukách. V záverečnom dueli potrebujú na udržanie si teoretickej šance zvíťaziť nad Azerbajdžanom, no kapitán Marek Hamšík upozorňuje, že v Trnave to nebude ľahký zápas. "Na tejto úrovni nám nikto nič nedaruje. Azerbajdžan v šiestich z ôsmich zápasov potrápil súpera, takže musíme byť plne koncentrovaní. Teraz máme čas na to, aby sme dobre zregenerovali a s kvalifikáciou sa musíme rozlúčiť víťazne," povedal hráč čínskeho klubu Ta-lien I-fang.