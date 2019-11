Malá nádej stále žije: Čo potrebuje Slovensko k tomu, aby postúpilo na EURO?

Slovenskí futbaloví reprezentanti nezvládli svoj v poradí siedmy zápas v kvalifikácii na majstrovstvá Európy 2020. V Chorvátsku, kde potrebovali bodovať, prehrali proti domácim futbalistom 1:3.

Slovensko je momentálne v tabuľke s desiatimi bodmi až na štvrtom mieste. Naopak,

Na druhom mieste je Maďarsko s dvanástimi bodmi, tretí je Wales, ktorý má ešte o bod menej. Do konca kvalifikácie v rámci skupiny E ostáva odohrať už len dva zápasy. Slovensko nastúpi proti Azerbajdžanu a Maďarsko proti Walesu.

Ak chce Slovensko pomýšľať na postup, musí bezpodmienečne zvládnuť domáci zápas proti outsiderovi z Azerbajdžanu. Ak zverenci Pavla Hapalu duel zvládnu, budú mať na svojom konte 13 bodov a teda preskočia Maďarsko aj Wales. Ak prehrajú, so šampionátom sa môžu rozlúčiť.

Absolútne rozhodujúcim bude práve zápas vo Walese. Ak sa skončí remízou, a teda Maďari a Walesania si body rozdelia, na EURO 2020 postúpi Slovensko. Maďari by síce mali tiež 13 bodov, avšak rozhodujú vzájomné zápasy, ktoré hrajú v prospech Slovenska. Wales by bol v tomto prípade mimo hry, keďže by mal na svojom konte 12 bodov.

Slovensko má stále šancu postúpiť na EURO cez marcovú baráž. Tú by zrejme hralo s jedným s dvojice Írsko/Severné Írsko.