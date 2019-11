Reprezentanti si sypú popol na hlavu: Slová plné smútku, sklamania a nešťastia

Slovenskí futbalisti prehrali v sobotňajšom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Chorvátsku 1:3, úradujúci vicemajstri sveta tak postúpili na budúcoročný šampionát.

Zverenci reprezentačného trénera SR Pavla Hapala, ktorí sa najbližšie predstavia v utorok 19. novembra v Trnave proti Azerbajdžanu v záverečnom súboji o ME,

V Rijeke sa nenaplnili obavy zo zlého počasia. Prvý polčas ani nepršalo, v druhom sa spustil viackrát hustý dážď. Na štadióne HNK Rijeka sa v 32. minúte gólovo presadil v ťažkej pozícii útočník Róbert Boženík, "vatreni" ale otočili v druhom polčase po góloch Nikolu Vlašiča, Bruna Petkoviča a Ivana Perišiča. Krátko po druhom góle domácich videl druhú žltú a následne červenú kartu Róbert Mak. Slováci sú v tabuľke na 4. mieste s 10 bodmi, na tretí Wales strácajú bod, na druhé Maďarsko tri. Chorváti sú so 17 bodmi už víťazi skupiny.

Hlasy po zápase /RTVS/:

Marek Hamšík, kapitán SR: "Sme nešťastní. Do 60. min sme sa držali. Potom prišla nepresná prihrávka, prehrali sme súboj, dostali sme gól zo štandardky. V desiatich sa takýto zápas ťažko otáča. Stále žijeme. V kútiku duše dúfame, že Maďari potrápia Wales. Mrzí to, mali sme to dobre rozohrané."

Martin Dúbravka, brankár SR: "Sme určite sklamaní, ale ukázala sa kvalita súpera. Nedokázali sme sa v druhom polčase presadiť. Už to nie je v našich rukách, ale do zápasu s Azerbajdžanom pôjdeme s tým, že ho chceme vyhrať."

Pavel Hapal, tréner SR: "Sme sklamaní, zo zápasu sa dalo vyťažiť oveľa viac. Dostali sme prvé dva góly po chybách a brejkových situáciách. Musím sa pozrieť na to vylúčenie Maka, bolo to rozhodnutie rozhodcu, podľa mňa bolo prísne, ale treba ho rešpektovať. Potom to už bol veľký problém, oni držali loptu a ťažko sa s tým niečo robilo."

Stanislav Lobotka, obranca SR: "Pocity sú veľmi zmiešané, prvý polčas bol skvelý. V druhom nám dali taký hlúpy gól, potom ihneď ďalší zo štandardky a proti tak kvalitnému súperovi sa ťažko otáča. Súper mal veľkú kvalitu. Nešli sme ani do pressingu. Vedeli sme, že majú nebezpečné protiútoky."

Róbert Boženík (útočník SR, strelec gólu): "V prvom polčase to bolo dobré, ale neustáli sme prvých 10-15 minút druhého polčasu. Dostali sme dva góly a potom sa už hrá proti Chorvátom zle. Som veľmi smutný, nezaslúžili sme si prehrať. Treba sa znova postaviť na nohy a nachystať s ana Azerbajdžan. Teba získať triu body a ja verím, že nám bude dopriate. Treba veriť do konca."