Slováci nezvládli kľúčový zápas: Premrhaný náskok, zlyhanie Maka a jednoznačná prehra!

Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali s Chorvátmi 1:3 v sobotňajšom zápase E-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

Zverenci trénera Pavla Hapala viedli na Štadióne Rujevica v Rijeke od 32. minúty gólom Róberta Boženíka, ale po zmene strán tesný náskok neudržali. Skóre najskôr otočili Nikola Vlašič s Brunom Petkovičom a po vylúčení Róberta Maka pridal tretí gól domácich Ivan Perišič.

Chorvátski futbalisti si víťazstvom poistili postup na kontinentálny šampionát a obsadia s určitosťou prvé miesto v skupine. Slováci sú po tretej kvalifikačnej prehre na štvrtej pozícii a boj o miestenku na Euro už nemajú vo vlastných rukách.

Slovenský reprezentačný tím absolvuje v novembrovom asociačnom termíne ešte jeden zápas, ktorým uzavrie účinkovanie v kvalifikačnej E-skupine. V utorok 19. novembra nastúpi o 20.45 h v Trnave na Štadióne Antona Malatinského proti Azerbajdžanu.

Z desiatich kvalifikačných skupín postúpia na ME 2020 dve najlepšie mužstvá. Zostávajúce kvarteto účastníkov kontinentálneho šampionátu vzíde zo štyroch turnajov play-off jednotlivých divízii Ligy národov 2018/2019, ktoré sa uskutočnia v marci 2020.

Kvalifikácia ME 2020 vo futbale - sobota - Rijeka (Chor.)

E-skupina:

Chorvátsko - Slovensko 3:1 (0:1)

Góly: 56. Vlašič, 60. Petkovič, 74. Perišič - 32. Boženík, ŽK: 13. Čaleta-Car, 43. Rebič - 23. Mak, ČK: 66. Mak (Slovensko) po druhej ŽK, rozhodovali: Turpín - Danos, Gringore (všetci Fr.), 8212 divákov

Zostavy:

Chorvátsko: Livakovič - Jedvaj, Čaleta-Car, Perič, Barišič - Brozovič, Modrič - Rebič (54. Brekalo), Vlašič (75. Kovačič), Perišič (82. Oršič) - Petkovič

Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka (79. Hrošovský), Lobotka, Hamšík - Rusnák (63. Haraslín), Boženík (72. Ďuriš), Mak

Začiatok zápasu priniesol obojstranne opatrný futbal. V úvodnej štvrťhodine zaujala iba strela Luku Modriča zvnútra šestnástky, ktorú slovenská defenzíva zblokovala. V 20. min Denis Vavro podcenil center z pravého krídla a zabudol za sebou úplne voľného Bruna Petkoviča. Jeho pokus z prvej však priniesol domácim len rohový kop, po ktorom hlavou zakončoval Duje Čaleta-Car priamo do rukavíc Martina Dúbravku. Slovenský gólman musel zasahovať aj o šesť minút neskôr, keď vytlačil nad brvno hlavičku Nikolu Vlašiča. "Sokoli" prvýkrát pohrozili v 30. min únikom Petra Pekaríka po pravom krídle, no o pár sekúnd neskôr sa tešili z gólu. Róbert Boženík si nabehol na prihrávku zo strany od Stanislava Lobotku a jemným dotykom poslal loptu do siete. Chorváti mali v závere prvého polčasu príležitosti na vyrovnanie, ale Dúbravka zneškodnil nebezpečnú hlavičku Ivana Perišiča aj tiahlu strelu Petkoviča. Na opačnom konci ihriska pohrozil prudkým zakončením s chuťou hrajúci Boženík.

"Vatreni" odštartovali druhé dejstvo s loptou na kopačkách, ale prvú príležitosť si vypracovali Slováci. V 52. min sa rozbehol na ľavej strane Róbert Mak, technickou strelou však minul cieľ. Oveľa presnejší bol o štyri minúty neskôr Nikola Vlašič. Chorvátsky záložník bol na konci rýchleho brejku domáceho tímu a presným pokusom spoza šestnástky prekonal Dúbravku. Slovenský brankár lovil loptu zo siete aj v 60. min. Petkovič si našiel priestor v pokutovom území po rohovom kope Modriča a hlavou skóroval. Chorváti po dvoch strelených góloch ožili. V 62. min zostal Petkovič sám pred bránkou, ale jeho koncovku Dúbravka s námahou zlikvidoval. Tréner Hapal zareagoval na vývoj stretnutia striedaním Alberta Rusnáka za Lukáša Haraslína, ale slovenské plány na obrat rýchlo zahatalo vylúčenie Maka po druhej žltej karte. Chorváti v závere stretnutia dominovali, Perišič pridal v 74. min gólovú poistku a zaplnené tribúny v Rijeke oslavovali postup domáceho tímu na ME 2020.