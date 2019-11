Navždy sa zapíše do histórie: Nedomanský si prebral prsteň pre člena Siene slávy NHL

Václav Nedomanský je už len krôčik od získania honoru hokejovej nesmrteľnosti aj v NHL.

Niekdajší skvelý československý útočník figuruje medzi štvoricou nových prírastkov do Siene slávy NHL a to spoločne s bývalým kanadským útočníkom Guyom Carbonneauom, ruským obrancom Sergejom Zubovom a kanadskou útočníčkou Hayley Wickenheiserovou. Nedomanský vstúpi medzi legendy NHL až o tri dni, ale už v piatok si prevzal prsteň na pamiatku a ocitol sa medzi čestnými hosťami zápasu NHL Toronto - Boston (2:4). Informuje o tom portál sport.idnes.cz.

Majster sveta z roku 1972, resp. strieborný medailista zo ZOH 1968 a bronzový zo ZOH 1972 je už člen Siene slávy IIHF aj Siene slávy Slovenského zväzu ľadového hokeja. Nedomanský sa preslávil nielen ako hráč Slovana Bratislava, ale najmä po svojej emigrácii do Severnej Ameriky. Tam si najprv obliekal dresy Toronto Toros a Birmingham Bulls vo WHA a až ako 33-ročný si zahral aj v NHL vo farbách Detroitu Red Wings, New Yorku Rangers a St. Louis Blues. V NHL odohral 428 zápasov a získal v nich 283 kanadských bodov.

"Som vďačný a veľmi si vážim, že si na mňa spomenuli. Hokej som hral nie preto, aby som sa stal členom siene slávy, ale preto, že hokej milujem. Vždy som sa snažil byť skromný a postupne zvyšovať svoje ciele," cituje 75-ročného Nedomanského portál NHL. Portál denníka The Daily Courier priniesol toto vyjadrenie Nedomanského: "Vnímam to až ako nereálne, že som sa stal súčasťou tejto exkluzívnej partie. A som veľmi rád, že sa tak stalo ešte v čase, keď si to v relatívnom zdraví môžem užiť."

Nedomanský vstúpi do Siene slávy NHL ako druhý Čech v histórii po Dominikovi Haškovi. Legendárny brankár sa dočkal tohto ocenenia pred piatimi rokmi.