Všetci sa prišli pozrieť na legendu: Godla si v Prahe užil neopakovateľnú atmosféru

Hoci je tím Jaromíra Jágra Rytíři Kladno v tabuľke až na 12. mieste, v Prahe na zápas proti Sparte sa na neho prišlo pozrieť 17 220 fanúšikov!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Atmosféru vo vypredanej O2 aréne si vedľa legendárneho útočníka užila aj dvojica jeho slovenských spoluhráčov

V dohrávke 10. kola padol divácky rekord českej extraligy v hale, a to hlavne vďaka jednému z najlepších hráčov hokejovej histórie. V zápase zaznamenal asistenciu, no po prehre 2:6 s lídrom tabuľky netajil sklamanie. „Chceli sme zvíťaziť, no na druhej strane budú pre nás dôležitejšie ďalšie zápasy proti tímom, ktoré sú v tabuľke pri nás,“ uviedol Jágr. Bol si tiež vedomý toho, že väčšina z jeho spoluhráčov takú kulisu ešte nezažila. „Niektorí z nás nastupovali pred rokom či dvoma pred 150 divákmi a teraz pred vyše 17 000. Samozrejme, že fanúšikom za takú návštevu ďakujem. Posledný zápas som tu odohral na MS 2015 a, bohužiaľ, už nie som ten Jágr ako pred 20 rokmi. Sám sebe síce stále verím, ale musím si počkať na svoju šancu,“ vysvetlil majiteľ a útočník Kladna, ktorý ho vlani cez baráž posunul do najvyššej súťaže.

V tomto klube s ním od začiatku sezóny pôsobí aj slovenský útočník Martin Réway a od októbra je v bránke jednotkou reprezentant Denis Godla. „Práve Jardo Jágr mi z Kladna zavolal prvý a dal mi ponuku. Ak budem mať o pár rokov deti, budem sa pred nimi chváliť, že som mal možnosť hrať s takou legendou. Vážim si ho ako človeka i športovca,“ uznal pre Nový Čas Denis Godla.