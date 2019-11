Najabsurdnejšie sťažnosti reštauračných hostí. Tomu neuveríte!

Obišli sme pár Klubovní, aby sme zistili najneuveriteľnejšie problémy zákazníkov.

Tie vznikajú najviac vtedy, keď sa bujné predstavy hostí nestretnú s realitou. Na najabsurdnejšie príbehy sťažností zákazníkov gastronomickej siete Medusa sme sa opýtali brand manažéra Klubovní, Andreja Szarku.

„Steaky“ steak

Ak si myslíte, že špekulácie majú mieru, ste na omyle. Jeden zahraničný hosť vrátil vo Ventúrskej Klubovni grilovaný rump steak. Nebolo to preto, že by bol steak nesprávne urobený či servírovaný, podľa jeho slov zákazníka bol príliš „steaky“, teda niečo ako príliš steakový steak.

„Najprv sme to chápali ako pochvalu, no vysvitlo, že to bol ‚problém‘. Trochu sme váhali, či to nie je pokus o ťažko pochopiteľný vtip, no pán bol rozhodnutý, že to nie je preňho to pravé,“ hovorí s úsmevom Andrej. Situáciu vyriešil čašník, keď na žiadosť o odporúčanie ponúkol nespokojnému zákazníkovi klasický smažák s tatarkou, čo dotyčný pán pochválil a nakoniec odchádzal spokojný a najedený.

Soľ nad zlato

„Prednedávnom prišla do kuchyne Centrálnej Klubovne jedna z najabsurdnejších požiadaviek na jedlo, s akou som sa kedy stretol,“ pokračuje v rozprávaní. „Zákazníčka si objednala kuracie prsia s pečenou zeleninou tak, aby jedlo neobsahovalo soľ, korenie či akékoľvek bylinky.“

Ako by ste určite nečakali, takmer nedotknuté jedlo prišlo po chvíli späť do kuchyne s odôvodnením, že je bez chuti. Po dohode so zákazníčkou pripravili v kuchyni to isté jedlo nanovo, tento raz so všetkým, čo k nemu patrí.

Ani tak, ani tak

Zákazníčka si počas obedového menu v Petržalskej Klubovni vybrala ako polievku mrkvový krém. Ten sa jej nezdal, údajne bol príliš hustý a jej sa to nepáčilo. „Požiadala obsluhu, aby jej ho pripravili menej husto. Ochotní kuchári pripravili redšiu verziu krému,“ chváli kuchárov brand manažér Klubovní.

Ak čakáte, že zákazníčke to nebolo dosť, máte pravdu. „Samozrejme, že pri takomto zásahu do pôvodnej receptúry to už nebolo ono. Zákazníčka polievku opäť vrátila s tým, že toto už nechce,“ priznáva. Občas ani najväčšia snaha vyhovieť zákazníkom nestačí. „Aj v tomto prípade sme však urobili všetko, čo bolo v našich silách,“ pripomína.

Otrava hubami

V Klubovniach nie je nezvyčajné, že jednou z používaných ingrediencií sú aj huby. Bravčová panenka s hubovým ragú je tradičnou súčasťou menu a je samozrejmosťou, že huby sú uvedené aj na jedálnom lístku. To, čo nastalo po servírovaní tohoto jedla pred zákazníkom nemohol nikto čakať.

„Vydesený pán sa postaral poriadnu scénu s hlasným výkrikom ‚vy ma chcete otráviť!‘. Záchvat panického strachu z húb sme u nás ešte nemali,“ zaspomína si pobavený Andrej. Našťastie krízu zažehnali vrátením jedla do kuchyne a vysvetlením pánovi, že si objednal panenku s hubami. Na čo uznal, že si neprečítal jedálny lístok. „Samozrejme, pre šokovaného zákazníka sme pripravili špeciálnu verziu bez húb,“ dodáva.

Bonus z Primi: Studené gazpacho

„V jeden horúci letný deň, ktorý som trávil ako zákazník v Primi Eurovea, počas obeda podávali gazpacho,“ vraví. Pre tých, čo ešte nevedia, je to tradičná surová španielska polievka z paradajok, ktorá sa podáva studená. To niektorým zákazníkom spôsobovalo doslova šok. Po krátkom vysvetlení to viacerí dokázali akceptovať a pochutnali si na sviežej polievke.

„To však nebol prípad jednej zákazníčky, ktorá trvala na tom, že polievka má byť horúca. Vždy sa snažíme hosťom vyhovieť, gazpacho jej na žiadosť tepelne upravili. Síce to bolo trochu rozpačité, zákazníčka bola šťastná a obsluha tiež,“ uzatvoril Andrej Szarka, brand manažér Klubovní.

