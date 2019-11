Kotleba po stretnutí s Harabinom: Zbabelý útek z tlačovky

Na pár minút našli spoločnú reč, aby sa po chvílke opäť rozdelili. Šéf fašistickej strany ĽSNS Marian Kotleba (42) sa vo štvrtok stretol s lídrom strany Vlasť Štefanom Harabinom (62), aby prerokovali možnú koalíciu.

Obaja sa zastrájali, že sú pripravení na spájanie, no už počas spoločného rokovania poslal Harabin do médií tlačovú správu, kde vylúčil akúkoľvek predvolebnú koalíciu. Kotlebove praktiky zároveň označil za agresívne a oznámil, že podľa neho nemá konkrétne riešenia na problémy Slovákov. Na politickej scéne sa posledné mesiace intenzívne riešilo spájanie jednotlivých strán do rôznych koalícií. Ešte na začiatku roka tak spravilo Progresívne Slovensko a strana Spolu, pričom sa snažili presvedčiť aj Andreja Kisku a jeho hnutie Za ľudí.

To sa nevydarilo, no v spájaní videli potenciál aj na opačnej strane politického spektra. Kotleba tak vyrukoval s tým, že Harabinovi ponúkol predvolebnú koalíciu. Harabin napokon takéto spojenectvo odmietol. „Najmä ide o to, že na mnohé problémy v sociálnych, ekonomických a zdravotníckych témach má strana Vlasť na rozdiel od ĽSNS konkrétne riešenia, ktoré zlepšia život ľudí v našej vlasti,“ vysvetľoval Harabin v stanovisku, ktoré poslali novinárom z jeho tímu ešte počas spoločného rokovania s Kotlebom. ĽSNS prišla na schôdzku s memorandom, ktoré podpísali s niekoľkými malými stranami a chceli k nemu pripojiť aj tú Harabinovu.

Ten im dal košom. „Jedným zo znakov normálneho života v našej vlasti je komunikácia bez ultimát a diktátov. Nemyslíme si, že ultimáta a časové alebo akékoľvek iné diktáty sú výrazom snahy o jednotu. Práve naopak, je to agresívna komunikácia,“ dodal Harabin. Ten chce spoluprácu aj so Smerom, SNS a Sme rodina, ktoré chce pozvať k rokovaciemu stolu. Kotleba hovoril, že prišiel s úprimným záujmom, aby neprepadli hlasy. Napokon si Harabina doberal.

„Ja to poviem omnoho kratšie a zrozumiteľnejšie, aby tomu rozumelo aj celé Slovensko,“ povedal po asi 15-minútovom monológu Harabina. Problémom pre nich vraj je to, že Harabin chce spoluprácu so Smerom a SNS. Kotleba napokon predčasne odišiel z tlačovky s tým, že má aj iné povinnosti a nepáčilo sa mu, že Harabin poslal výsledok rokovania novinárom ešte počas ich schôdzky. „Bolo to dosť zvláštne a nechcem sa na tom už podieľať,“ dodal Kotleba.

Stret veľkých eg

Tomáš Koziak, politický analytik

Dalo sa to očakávať, že sa nedohodnú. Pre mnohých voličov z Kotlebovej strany je Harabin minimálne na zamyslenie, pretože nie je ten, ktorý bojuje proti systému, ako sa kotlebovci snažia štylizovať. Určite to nie je človek, ktorý by s tým establišmentom nemal nič spoločné. Aj Kotlebova strana aj Harabinova strana sú postavené na dvoch silných lídroch a neviem ako by dopadol stret takýchto eg.