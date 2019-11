Prieskum odhalil, čo si myslia voliči o politikoch: Čaputová jednotkou medzi Slovákmi!

Respondenti v prieskume agentúry Focus pre markizácku reláciu Na telo mali odpovedať na jednoduché otázky: Ktorý politik najčastejšie klame, a ktorý, naopak, hovori pravdu.

Najlepšie v ankete pravdovravnosti dopadla prezidentka Zuzana Čaputová najhoršie jej neúspešný sok v prezidentských voľbách Harabin (62). Anketári Slovákom postupne čítali mená politických lídrov a pri každom z nich mali povedať, či väčšinou alebo takmer hovoria pravdu,

väčšinou alebo takmer vždy klamú, alebo je to pol na pol. Focus realizoval priekum na vzorke 10012 respondentov v polovici októbra.

Najlepšie obstála hlava štátu Zuzana Čaputová s tým, že až vyše 40% ľudí si myslí, že pri svojich verejných prejavoch je úprimná a hovorí pravdu. Na druhom mieste za ňou nasleduje premiér Peter Pellegrini s viac ako 32 % a tretí je Andrej Kiska.

Myslí si to viac než polovica respondentov. Na druhom mieste mu v tesnom závese sekunduje šéf Smeru Robert Fico (55) a líder SaS Richard Sulík (51) uzatvára prvú trojku najväčších klamárovv politike.

Zaujímavo vyznieva súboj šéfa Smeru Fica s premiérom Pellegrinim Tu expremiér jednoznačne ťahá u verejnosti za kratší koniec. "Oni sú kolegovia z jednej strany a tá strana má konsolidovaný elektorát. Do toho sa premieta to, že za dvadsať rokov, čo je Robert Fico popredným politikom, bolo viac prípadov, keď nehovoril pravdu. U Pellegriniho bolo menej takých prípadov a do jeho vysokého ratingu sa pretavila aj zvýšená miera dôveryhodnosti medzi neprianivcami Smeru a širšou verejnosťou," okomentoval politológ Grigorij Mesežnikov.

Najčastejšie hovoria pravdu

Zuzana Čaputová

hovorí pravdu 41,8%

pol na pol 28,7%

klame 21,3%

Peter Pellegrini

hovorí pravdu 32,2%

pol na pol 36,5%

klame 28,1%

Andrej Kiska

hovorí pravdu 21,2%

pol na pol 31,7%

klame 43,5

Najviac klamú

Richard Sulik

hovorí pravdu 10,6%

pol na pol 34,8%

klame 49,1%

Róber Fico

hovorí pravdu 15,2%

pol na pol 28,2%

klame 53,5%

Štefan Harabin

hovorí pravdu 12,5%

pol na pol 27,9%

klame 53,8%

JE TO AJ O SYMPATIÁCH NAJVIAC KLAMÚ

Grigorij Mesežnikov, politológ

Do istej miery je to nastavené zrkadlo tým politikom, do ktorého sa premieta aj nejaká realita, aj určité sympatie občanov. Čo sa týka

Čaputovej, tá sa snaží o otvorenú komunikáciu a ani nemá dôvod klamať. U Harabina už len tá jeho bilbordová kampaň je priam príklad účelového klamstva - to posolstvo čo vysiela, neviem, či tam vôbec niečo pravdivého je. A, samozrejme, jeho účinkovanie v prezidentských voľbách, jeho hodnotenie seba a súperov, a ako tvrdil, že vyhral voľby... Ďalej tiež hovoril, že nezaloží politickú stranu, no nakoniec ju založil a podobne. On je naozaj človek, ktorý sám seba popiera.