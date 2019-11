Herečka Táňa Pauhofová sa bude čoskoro sťahovať: Z čiernej stavby je nová vila!

Onedlho v novom! Herečka Táňa Pauhofová (36) sa ešte v roku 2018 rozhodla budovať vlastné hniezdočko.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

V lukratívnej časti Bratislavy zdedila po zosnulom dedkovi Jozefovi starý dom s veľkým pozemkom, na ktorom sa rozhodla vystavať novú vilu. Schátranú nehnuteľnosť zrovnala so zemou a na rovnakom mieste začala stavať novú, no bez príslušného povolenia. Kontrolóri jej následne klepli po prstoch a práce na vile musela pozastaviť. Nakoniec jej nová starostka Starého Mesta vyhovela a dnes sa už herečka teší z dokončeného nového domu!

Okolo stavby Pauhofovej domu bol poriadny rozruch. Na mieste chýbala povinná vývesná tabuľa s informáciou o stavbe. Herečka dokonca nepočkala na rozhodnutie stavebného úradu a robotníci makali na pozemku bez povolení. Jej dom bol tak okamžite označený ako čierna stavba, ktorá ležala v žalúdku okolitým susedom aj úradom.

Herečka chcela najprv dom po dedkovi rekonštruovať, no od týchto plánov po krátkom čase upustila. „Táňa zistila, že vilka je schátraná, a že bude rozumnejšie, keď ju zbúra a na rovnakom mieste postaví novú,“ dozvedeli sme sa v tom čase od zdroja.ktoré by jej to dovoľovali. Herečka si vydýchla až v momente, keď nastúpila nová starostka Starého Mesta Bratislavy, a tá jej stavbu, ktorá niesla prívlastok čierna, schválila.

Odvtedy už išla práca od ruky a bolo len otázkou času, kedy bude domček dokončený.Vyzerá to tak, že herečka chcela zachovať pôvodný pôdorys, pretože jej nové sídlo akoby z oka vypadlo tomu pôvodnému. Práve naň má krásne spomienky s milovaným dedkom. Táňa sa tak bude zrejme onedlho sťahovať na miesto, ktoré tak milovala a nebude sama. Randí totiž s mladým fešákom Jonatánom Pastirčákom, ktorého už berie do spoločnosti.

Herečkine problémy so stavbou

Október 2018

Pauhofová stavia nový dom. Na pozemku chýba informačná tabuľa, ktorá je povinná.

Október 2018

Kontrolóri si posvietili na herečkinu stavbu po prevalení škandálu. Pauhofová nepočkala na rozhodnutie úradu a stavala ďalej.

December 2018

Herečka dostala stopku v stavaní. Napriek tomu bol na pozemku čulý ruch.

Január 2019

Herečka dostala povolenie na stavbu od novej starostky Starého Mesta.

Február 2019

Napriek povoleniu musela Pauhofová svoje predošlé stavanie bez povolenia vysvetľovať na koberčeku u úradníkov. Hrozila jej pokuta až 33 000 eur.

Apríl 2019

Stavba rastie a robotníci potiahli druhé poschodie.

November 2019

Herečkina vilka je hotová a onedlho sa bude zrejme sťahovať.