Kravy preplávali more: Po hurikáne stroskotali na ostrove

Tri kravy zažili dobrodružstvo ako z filmu, ktoré zapríčinil hurikán Dorian. Teraz si užívajú slobodu a spokojne sa pasú. Najprv však museli prežiť chvíle poriadnej hrôzy.

Hurikán Dorian, ktorý udrel na začiatku septembra na pobrežie Severnej Karolíny, mal vskutku ničivé následky. To sa však netýka troch kráv, ktoré v dôsledku toho šli objavovať svet. Hurikán vytvoril vlnu tsunami vysokú približne 2,5 m. Tá zmietla kravy a iné zvieratá do Atlantiku. Takto zahynulo napríklad 28 divých koní. Kravy však mali šťastie, že ich nestiahlo na otvorený oceán. Vlna ich zmietla z ostrova Cedar, no im sa podarilo preplávať 8 km na malý ostrovček.

Prvú tam videli približne mesiac po prírodnej katastrofe, ďalšie dve objavili až teraz. Všetky tri si po strastiplnom dobrodružstve spoločne užívajú slobodu.povedal hovorca chránenej oblasti Cape Lookout B. G. Horvat. Kravy patrili do stáda, ktoré žilo v rezervácii na ostrove Cedar. Zvyšok stáda zahynul pri búrke.