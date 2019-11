Schumacherov exmanažér Weber: Corinna mi zakázala prístup k Michaelovi!

Prežíva obrovské sklamanie. Bývalý manažér pilotov formuly jedného z bratov Schumacherovcov sa posťažoval, že ho Corinna Schumacherová (50) nechce pustiť za svojím manželom.

Tá vraj nechce, aby Willi Weber (77) potom prezradil, aký je aktuálny zdravotný stav Michaela (50). Sedemnásobný majster sveta F1 utrpel vážne zranenia hlavy na lyžovačke v decembri 2013 a odvtedy je iba minimum správ o jeho zdravotnom stave. Po niekoľkomesačnej kóme Michaela v roku 2014 previezli domov, do rezidencie na brehu Ženevského jazera. Stará sa o neho celá armáda lekárov a zdravotných sestier, niekoľkokrát ho previezli na kliniku do Paríža, kde sa podrobuje experimentálnej liečbe.

Teraz sa k celej situácii vyjadril Willi Weber, bývalý manažér Michaela Schumachera i jeho brata Ralfa. „Rád by som videl, ako na tom je a potriasol by som si s ním rukou. Bohužiaľ, Corinna to zamietla. Asi sa bojí, že by som videl, ako na tom je a zverejnil pravdu,“ uviedol pre nemecké médiá.

„Pevne verím v Michaelovo uzdravenie, pretože viem, že je to bojovník. Ak je tu šanca, on ju využije. Toto nemôže byť koniec. Modlím sa za neho a som presvedčený, že sa znovu uvidíme,“ dodal Weber.