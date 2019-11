České pornoherečky v ringu: Boxerský zápas zakončili šteklivou erotikou

Nie je tajomstvom, že si nemôžu prísť na meno. České pornoherečky Daisy Lee (21) a Lady Dee (22) sa preto rozhodli, že si to rozdajú v boxerskom ringu.

V rámci veľtrhu Erofest sa postarali o nevšednú šou, ktorá lákala najmä mužské oči. Drahomíra Jůzová alias Lady Dee a Karolína Urbanová alias Daisy Lee pravidelne útočia na sebe cez sociálne siete. Teraz sa však dievčence známe z filmov pre dospelých pustili do sebe v ringu. A hoci diváci tvrdé rany nevideli, to najlepšie prišlo až na záver šou. Pornoherečky sa vyzliekli a predviedli to, čo im ide najlepšie. No a fanúšikovia boli z divokej erotickej šou vo vytržení.