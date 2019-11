Modelke Chrissy Teigen sa splnil sen: Ocenenie Najsexi muž sveta získal jej slávny manžel

Dostalo sa mu veľkej pocty! Spevák John Legend (40) získal ocenenie Najsexi muž sveta, ktoré každý rok udeľuje magazín People.

Zaradil sa tak medzi také mená ako David Beckham (44) či Mel Gibson (63), ktorý ho získal ako prvý v roku 1985.

John toto ocenenie zobral s humorom a ukázal, že sláva mu ani po rokoch nestúpla do hlavy. „Som poctený, ale na druhej strane mám aj trošku obavy, lebo je to veľká zodpovednosť. Každý bude teraz rozoberať, či som dostatočne sexi a či si naozaj zaslúžim tento titul. Ale konečne som ohúril svoju manželku,“ povedal spevák so smiechom a mal pravdu.

Modelka Chrissy Teigen (33) je na svojho muža veľmi pyšná. „Moje tajomstvo je vonku. Splnil sa mi sen, lebo mám doma najsexi muža na svete,“ napísala kráska na twitteri.