Zo Shakiry spravilo krvácanie hlasiviek inú osobu: Gerard videl to najhoršie zo mňa

Kolumbijská speváčka Shakira bola deprimovaná, keď mala problém s hlasivkami a hrozilo, že už nikdy nebude spievať.

Štyridsaťdvaročná interpretka v roku 2017 utrpela krvácanie hlasiviek a musela preto odložiť aj svoje svetové turné El Dorado. ,,Nikdy som si nepomyslela, že by ma opustil môj hlas, pretože je to neoddeliteľná časť mojej podstaty. Bol moja identita. Takže, keď som nemohla spievať, bolo to neznesiteľné. Boli časy, keď som nemohla ani vyliezť z postele. Bola som taká deprimovaná," povedala pre britský denník The Guardian.

,,Nebola som pozitívna. Bola som veľmi pesimistická," zaspomínala si rodáčka z mesta Barranquilla s tým, že v tom čase nebola veľmi príjemná osoba. To si zažil na vlastnej koži aj jej partner, futbalista Gerard Piqué. ,,Gerard videl to najhoršie zo mňa," dodala.



Speváčka pre The Guardian vysvetlila, že ju lekári presviedčali, aby podstúpila operáciu, no ona bola presvedčená, že nebude fungovať. Preto sa obrátila na iné metódy, ako napríklad na hypnózu a meditáciu či dokonca svätenú vodu z Lúrd. ,,Potrebovala som buď operáciu, alebo boží zásah," skonštatovala Shakira, ktorej sa napokon hlas vrátil aj bez chirurgického zákroku.