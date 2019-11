Fanúšikovia ostali po trpkej správe slovenského rapera v šoku: Lepší pár sme nepoznali!

Koniec ďalšieho známeho páru. Raper Momo, vlastným menom Roman Grigely, zaskočil svojím najnovším odkazom na sociálnej sieti mnohých fanúšikov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vzťah rapera pochádzajúceho z Petržalky bol pre jeho priaznivcov celé roky ukážkou, ako to má medzi dvomi ľuďmi fungovať. O to väčší bol šok, keď k nim prehovoril o rozchode s manželkou a matkou svojej dcérky.

"Mnohí z vás si zaslúžite vedieť, že sme sa rozišli/rozviedli, kedže nás poznáte a priali ste nám po celú tú dobu. Niekedy sa cesty rozídu a neznamená to, že niekto niekomu ubližuje, ani praje zlé veci. Práve NAOPAK! Pre nás je najdôležitejšia naša dcéra, a uisťujem vás, že je šťastná. Všetci sme, aj keď už nie ako pár. Čiže, ak niekto fabuluje alebo potrebuje niekoho osočovať, nech sa vzchopí a hladí si svojho života. My sme sa rozišli v dobrom. Rešpektujte to. Ďakujem. Roman & Sandra," uviedol na svojom Instagrame raper.

Reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. Ako upozornila čitateľka Katka, niektorí vyjadrili svoje prekvapenie, iní želali dvojici už iba to najlepšie. "Ide sa ďalej. Nie všetky cesty sú spoločné, ale jedno vás bude navždy spájať, a to je malá, teda už veľká slečna," vyjadrujú podporu pod fotkou. "Buďte šťastní ako ste boli po celú dobu, keď ste boli spolu," praje im srdečne ďalší. Prekvapenie fanúšikov však najvýstižnejšie opísala stručná veta, ktorá nasledovala po nich. "Nepoznal som lepší pár, ale je správne sa rozísť v dobrom. Držím palce."