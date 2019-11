Táslerova ex Anna po ich rozchode: Zamilovaná skladba pre Ivana

Spojila ich pesnička! Len v auguste vyplávalo na povrch, že spevák Ivan Tásler (40) už netvorí pár so svojou manželkou Aničkou (30).

Spúšťačom odhalenia rozchodu prominentnej dvojice bola nová žena po muzikantovom boku. A hoci si manželia dali zbohom, najnovšie Anna otext­ovala zamilovanú skladbu pre Ivana. Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Tásler a jeho manželka prežívali už dlhší čas krízu, o ktorej vedeli len ich najbližší. Aj ich rozchod prebehol v úplnej tajnosti. Jeho prevalenie prišlo v auguste, keď sa muzikant začal objavovať s mladou vizážistkou Denisou Vernou. Až v tom momente manželia vyložili karty na stôl a priznali, že sú už nejaký ten piatok od seba. Aj napriek problémom a rozchodu však, podľa vlastných slov, zostali priatelia a vychádzajú spolu viac ako dobre. Dôkazom je aj nedávna spoločná práca.

Tásler totiž vydal do sveta nový duet s Češkou Nikol Štíbrovou. A čuduj sa svete, za textom zamilovanej skladby je jeho ex Anička. „Pri pesničke Príliš osobná známosť som cítil, že text by mala napísať žena,“ priznal Novému Času líder IMT Smile. Skladba vznikala práve v období, keď si už kedysi zamilovaná dvojica dala zbohom. „Aj napriek tomu, že sme v tom čase boli s Ankou už rozídení, mal som silný pocit, že to musí napísať ona,“ vysvetlil Tásler.

Novinka z pera jeho bývalej lásky je titulnou skladbou k novej evitovke. Film s rovnakým názvom ako pesnička sa dostane do kín v januári 2020. „Anka sa dobre pozná aj s Evitou, takže si myslím, že to bola veľmi dobrá voľba. Text je krásny, absolútne sa svojou atmosférou hodí do tohto filmu a ja sa z tejto spolupráce veľmi teším,“ dodal.

Nečakala to

Samotná Anička otvorene hovorí o príjemnom šoku, ktorý prišiel, keď dostala túto ponuku. „Prekvapilo ma to, ale najmä potešilo, keď ma Ivan oslovil, či skúsim napísať text k tejto skladbe. Vážim si dôveru jeho aj Evity, keďže som v podstate textárka-amatérka. Je to len môj druhý hudobný text, ktorý som napísala, tým prvým bol k skladbe Viac,“ hovorí cestovateľka, ktorá sa inšpirovala zábermi z filmu, no nepochybne zakomponovala aj vlastné životné skúsenosti. „Dostať pár rán, no nebyť pri tom sám. Mám šťastie, mám, že ťa, láska, mám,“ spieva Ivan v zamilovanej skladbe. „Vzťahy sú nekonečnou studnicou námetov,“ uzavrela.