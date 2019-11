Slovák Jakub spôsobil ošiaľ v kuchárskej šou na druhom konci sveta: Teraz celá Argentína varí halušky!

Neuveriteľný úspech zaznamenal Slovák Jakub na druhej strane sveta vďaka svojmu kuchárskemu talentu. V reality šou sa umiestnil na druhom mieste, no čo je ešte dôležitejšie, jeho meno sa stalo najdiskutovanejšou témou v krajine!

O Slovákovi Jakubovi Šankovi, ktorý pochádza z Veľkého Rovného, už Nový čas informoval pred rokom a pol. Vtedy so svojou láskou dobyl Argentínu netradičnou reštauráciou. Tú si otvoril u seba doma, varil tam slovenské jedlá a hosťom popri vychutnávaní si jedla aj spieval.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Tentokrát sa zviditeľnil opäť no v oveľa väčšom štýle! Spomedzi 5000 uchádzačov, sa prebojoval medzi 16 najlepších v argentínskej kuchárskej reality šou El gran premio de la cocina, ktorá trvala od konca mája do konca septembra a pri tom neskončil. Medzi samými domácimi natoľko ohúril porotu a fanúšikov, že napokon získal až druhé miesto!

A jednoduché to veru nebolo. Keďže bol jediný cudzinec, každé argentínske jedlo si musel dopodrobna naštudovať. Ako tvrdí, konkurenti mu jeho "oslabenie" dali vyžrať, no on bojoval ako divý a nezabudol ani na slovenské dobroty. "Zopárkrát som v súťaži použil slovenské recepty ako tatárska omáčka, karfiolová polievka, pečienková pomazánka, stroganoff, guláš, ale aj halušky a kôprovú omáčku a až dodnes sa ľudia bláznia za slovenskými haluškami, ktoré som napríklad použil aj vo finále," povedal nadšený kuchár.

Súťaž trvala 4 mesiace a nakrúcalo sa od pondelka do piatku, Jakub má so svojim manželom v Argentíne aj reštauráciu, ktorej sa síce počas súťaže nestíhal venovať podľa svojich predstáv, no po skončení súťaže získal ešte viac klientov. Oproti víťazovi reality šou, ktorý Jakuba tesne porazil, získal Slovák oveľa viac výhod, ktoré si nevie vynachváliť. "Nakoniec aj tak verím, že takto to malo byť a že mi to pomohlo. Dnes mám omnoho viac pracovných príležitostí ako on. Budúci týždeň som znova pozvaný do ďaľšej televízie a chystáme ďalšie cesty po Argentíne," hovorí Jakub, ktorého meno sa stalo druhým najvyhľadávanejľím na sociálnej sieti Twitter.

Veselý kuchár pobláznil Argentínčanov najmä slovenským jedlom. Ako finálové predjedlo urobil pečeňovú paštétu podľa receptu svojho otca a prílohou k hlavnému jedlu boli slovenské halušky. Teraz je Argentína posadnutá haluškami: "Oni nielenže chcú vedieť recept, ale ich aj varia a posielajú mi fotky!"