Nepresvedčivé výsledky priniesli svoju daň: Tréner Šoltis končí v Michalovciach

Vedenie fortunaligového klubu MFK Zemplín Michalovce sa po neuspokojivých výsledkoch A-mužstva v posledných týždňoch dohodlo na vzájomnom ukončení spolupráce s hlavným trénerom Antonom Šoltisom. Mužstvo do skončenia jesennej časti Fortuna ligy povedie jeho doterajší asistent Jozef Majoroš.

Štyridsaťtriročný bývalý stredopoliar Šoltis viedol tím od júla 2016. Jeho zverencom sa v prebiehajúcej sezóne príliš nedarilo, keď z 15 duelov FL vyhrali iba tri, naposledy 21. septembra v Nitre 2:0, a so 14 bodmi figurujú na 10. mieste tabuľky.

"Trénerovi Antonovi Šoltisovi ďakujeme za štyri roky, ktoré strávil pri A-mužstve MFK Zemplín Michalovce. Najprv ako asistent Stanislava Grigu v jarnej časti prvej sezóny medzi elitou a od júla 2016 už ako hlavný tréner. Šoltis viedol ako hlavný tréner Zemplín vo Fortuna lige v 109 zápasoch, v ktorých dosiahol 34 víťazstiev, 25 remíz a 50 prehier. Pod jeho vedením strelilo mužstvo 127 gólov a inkasovalo 168-krát. V Slovenskom pohári viedol Zemplín v 16 zápasoch s bilanciou 10 víťazstiev, jedna remíza a päť prehier. Mužstvo strelilo 40 gólov a 18 inkasovalo. Zo súčasných trénerov vo Fortuna lige bol najdlhšie slúžiaci nepretržite pri jednom mužstve. Aj to svedčí o konzistentnej a kvalitnej práci, ktorú na Zemplíne počas svojho pôsobenia odvádzal. Mužstvo doviedol dvakrát pred brány finále Slovenského pohára. Do histórie Zemplína sa zapíše ako tréner, ktorý dosiahol zatiaľ najlepšie umiestnenie klubu v FL a to piate miesto v sezóne 2018/2019. Vedenie MFK Zemplín Michalovce a.s. ďakuje Antonovi Šoltisovi za odvedenú prácu a nezabudnuteľné víťazstva, ktoré dosiahol so Zemplínom. V osobnom a futbalovom živote mu prajeme čo najviac úspechov," píše sa v tlačovej správe klubu.