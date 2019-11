Ďalšia hrozba: Znečistenie ovzdušia v Kábule je zrejme smrteľnejšie ako vojna

Znečistenie ovzdušia v afganskom hlavnom meste Kábul môže byť smrteľnejšie, ako vojna, ktorá v krajine trvá už 18 rokov.

Hoci neexistujú žiadne oficiálne štatistiky o úmrtiach Afgancov v dôsledku chorôb súvisiacich so znečistením, podľa výskumnej skupiny State of Global Air by sa len za rok 2017 dalo takýmto ochoreniam pripísať viac ako 26-tisíc obetí. Pre porovnanie, počas vojny v tom roku podľa dát Organizácie Spojených národov zabili 3 483 civilistov.

Najviac obetí sa otrávi vzduchom vo vlastných domoch, keďže rodiny spaľujú čokoľvek, čo ich udrží počas chladných zím v teple. Najviac ohrozené sú deti a seniori. Najmenej 19 400 z úmrtí v roku 2017 by sa dalo pripísať znečisteniu v domácnosti. To tiež prispelo k strate dvoch rokov a dvoch mesiacov priemernej dĺžky života po narodení, uvádza prieskum State of Global Air.

Kábul je jedným z najviac znečistených miest na svete a zaradil sa na zoznam k ďalším vážne znečisteným metropolám, ako sú indické Naí Dillí či Peking v Číne. Smog a dym pokrývajú mesto takmer každý deň. Vzduch znečisťujú staré autá, elektrické generátory využívajúce nekvalitné palivo, dym, ktorý pochádza zo spaľovania uhlia, odpadu a gumy v domácnostiach či verejných kúpeľoch, pekárňach a tehliarskych peciach. Mnoho bytových budov nemá dobrý odpadový systém a odpad sa povaľuje po cestách a chodníkoch. Rovnako je to aj v táboroch pre vysídlených ľudí, ktoré obklopujú skládky odpadu.

Pre vládu vo vojnou postihnutej krajine nepatria otázky životného prostredia k hlavným prioritám. Úrady sa však už usilujú so znečistením bojovať. Kábulský úrad pre životné prostredie napríklad začal nový program kontroly starých áut. Vláda začala osvetovú kampaň o ochrane životného prostredia - reklamy v televízii, programy v školách a na univerzitách či kázania v mešitách.