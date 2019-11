Nová dohoda, Kaštan dostal 20 rokov basy za podiel na 6 vraždách: Nasťahujú ho k bossovi Černákovi?!

Priznal sa k podielom na vraždách. Pred 5 rokmi schválil súd dohodu o vine a treste, ktorú uzatvoril Miloš Kaštan (53) s prokurátorom.

Bývalá pravá ruka Mikuláša Černáka (52) tak putovala do väzenia na 14,5 roka za dve staré vraždy Alojza Házyho a Miloša Piliara, s ktorými v minulosti patril do skupiny známej ako černákovci. V utorok uzatvoril Kaštan s prokurátorom ďalšiu dohodu o vine a treste. Tentoraz za podiel na 6 vraždách, za ktoré si v prípade jej schválenia na súde odsedí 20 rokov. Podľa TV Markíza ide o útoky na týchto mužov: Ukrajinca Jaroslava Ivanoviča Orosza z roku 1993, Igora Mihálika z roku 1994, Rudolfa Bielika z roku 1994, Petra Steinhübela z roku 1994, Tibora Kohuláka z roku 1996 a Petra Novotného z roku 1997.

V prípade, že spomínanú dohodu sudca schváli, započítajú sa mu do 20-ročného trestu doteraz odsedené roky. Zároveň bude preradený z prvej do tretej, najťažšej, nápravno-výchovnej skupiny. Takže putovať môže do Ilavy či Leopoldova, kde si odpykáva doživotie mafiánsky boss Mikuláš Černák. Miloš Kaštan bol v minulosti jeden z jeho najbližších ľudí. Neskôr však proti nemu začal svedčiť na súde. Dokonca ho obvinil z výbuchu v jeho dome v roku 2002. Granát juhoslovanskej výroby mu vtedy poškodil auto a zranil psa. Dnes si títo dvaja nevedia prísť na meno. „Dal si mi hodiť do domu granát, ty sviňa,“ šplechol Kaštan pred štyrmi rokmi do tváre Černákovi na súde.

Mikuláš Černák sa pritom len pred pár dňami dozvedel rozsudok v prípade únosu a vraždy Grzegorza Szymaneka (†30). Senát bossa slovenského podsvetia uznal za vinného z únosu a vraždy, avšak trest mu nevymeral, pretože si už odpykáva doživotie. Ďalšieho jeho kumpána Jána Kána (51) odsúdil na 8 rokov za vraždu v štádiu pokusu. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Ide o útoky na týchto mužov

1993 Ukrajinec Jaroslav Ivanovič Orosz

1994 Igor Mihálik

1994 Rudolf Bielik

1994 Peter Steinhübel

1996 Tibor Kohulák

1997 Peter Novotný

(podľa TV Markíza)