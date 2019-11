Rodinka zo Žiliny sa vybrala do Barcelony, na ten deň nezabudnú do konca života: Stretnutie s Messim! A to nie je všetko

Na tento deň nezabudnú do konca života! Rodinka zo Žiliny sa na výlete v Barcelone stretla s celosvetovo uznávaným futbalistom Lionelom Messim (32), ktorého sú veľkými fanúšikmi. O tomto úžasnom zážitku porozprávala Novému Času mama Jana (40).

Rodina sa vybrala na výlet do Barcelony približne pred mesiacom. Mama Jana, otec Ivan (55) a deti Samko (10) a Natálka (12) si chceli pozrieť premiéru predstavenia Cirque du Soleil, ktoré je inšpirované životným príbehom futbalistu Lionela Messiho (32). „Keďže manžel a syn sú veľkými fanúšikmi, lístky som kúpila na jar, hneď, ako sa objavili v predaji. Samozrejme, neobišli sme ani zápas so Sevillou, kde sme Messiho uvideli veľmi zblízka. To sme netušili, že o pár dní sa ho dotkneme,“ opisuje pani Jana.

Keďže sú futbalistovými fanúšikmi, chceli vidieť aj miesto, kde býva. „Pár dní na to sme navštívili štvrť, kde bývajú Messi a Suárez. V ten istý deň sme boli na premiére cirkusu, kde zrazu, asi desať miest od nás, sedeli Messi s manželkou, jeho otec, Suárez s manželkou, Ansu Fati a Shakira. Okrem Shakiry máme fotku so všetkými,“ dodáva pani Jana. Stretnutie s futbalistami opisuje ako splnený sen.