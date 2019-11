Nemilosrdný trest pre Sterlinga: Má formu, dáva góly ale hrať nebude!

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate vyradil Raheema Sterlinga (24) z kádra na štvrtkový domáci zápas kvalifikácie EUR0 2020 proti Čiernej Hore.

Dôvodom je jeho správanie sa počas reprezentačného sústredenia, keď sa dostal do konfliktu so spoluhráčom z národného tímu Joeom Gomezom.

Podľa britských médií sa ich spor hrotil už od nedeľného šlágra 12. kola Premier League, v ktorom Sterlingov Manchester City prehral na ihrisku Gomezovho Liverpoolu 1:3.

"Môžeme potvrdiť, že Raheem Sterling nebude k dispozícii na zápas proti Čiernej Hore. Dôvodom je jeho správanie sa v areáli St. George's Parku," citovala agentúra DPA zo stanoviska Anglickej futbalovej asociácie (FA).

Dvojica sa dostala do konfliktu už počas nedeľného vyhroteného šlágra. Gomez nastúpil za Liverpool síce až v 87. minúte, napriek tomu sa stihol pohádať na trávniku s útočníkom City Sterlingom. Ich slovná roztržka sa však neskončila záverečným hvizdom. Vášne neopadli ani na druhý deň, keď sa obaja aktéri stretli na zraze národného tímu v areáli St. George Parku. Podľa médií sa Sterling s Gomezom do seba pustili opäť v hráčskej jedálni, útočník "Citizens" sa vraj pokúšal chytiť rivala pod krk a ich kolegovia mali čo robiť, aby ich od seba odtrhli.

Sterling sa ku konfliktu vyjadril na sociálnej sieti. "Ja aj Joe sme si vymenili nejaké slová, niečo k tomu povedali a ideme ďalej. Sme súčasťou športu, v ktorom môzu vzkypieť emócie, a som natoľko chlap, aby som dokázal priznať, keď emócie prekonajú to lepšie vo mne," napísal Sterling na Instagrame. "To je dôvod, prečo tento šport robíme. Pretože ho milujeme. Ja aj Joe sme v pohode a obaja vieme, že to bola záležitosť piatich či desiatich sekúnd. Je to za nami, ideme ďalej a nie je treba robiť z toho väčšiu vec, než v skutočnosti je. Sústreďme sa na náš štvrtkový zápas," uviedol 24-ročný futbalista.

Trest ho však neminul. Southgate potvrdil, že Sterlinga nenasadí do jubilejného 1000. medzinárodného duelu Anglicka. "Rozhodli sme sa, že Raheema do štvrtkového zápasu proti Čiernej Hore nepostavíme," vyhlásil tréner Albiónu. "Jedna z najväčších našich výziev je, aby sme boli v národnom tíme schopní zabudnúť na klubovú rivalitu," vysvetlil.

Sterling má pritom skvelú formu, v prebiehajúcej kvalifikácii strelil už osem gólov a ďalších päť pripravil spoluhráčom. "Bohužiaľ, emócie z nedeľného zápasu boli stále živé. Cítil som, že správna vec pre mužstvo je to, čo sme urobili. Rozhodnutie padlo po súhlase celého tímu," dodal Southgate.