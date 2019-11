Zdevastovaná zastávka na Popradskom plese: Nechajú spadnúť kultúrnu pamiatku?

Ako je to možné? Do Vysokých Tatier chodí čoraz viac návštevníkov. Dokonca aj služby sa zo sezóny na sezónu zlepšujú a skvalitňujú.

Železnice Slovenskej republiky si tento trend ešte zrejme nevšimli. Aj keď železničná zastávka na Popradskom plese je už nejaký čas národnou kultúrnou pamiatkou, údržbu nevidela celé roky.

Električka v Tatrách zo Smokovca na Štrbské Pleso premáva už od leta 1912. Vtedy postavili aj zastávku na Popradskom plese, ktorú v roku 2017 vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Už vtedy bola v hroznom stave a za ten čas sa jej stav len zhoršil. Drevený prístrešok by pritom stačilo natrieť farbou. Majiteľ zastávky, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), vtedy rokoval s pamiatkarmi a pripravoval dokumentáciu.

„Začiatok rekonštrukcie bude pripravovaný až po ukončení rokovaní s Krajským pamiatkovým úradom,“ reagovali železnice pre Nový Čas. Prešli dva roky a na zastávke sa nič nezmenilo. Keďže električkovou zastávkou prejdú denne stovky ľudí doslova z celého sveta, je to o to smutnejšie. „U nás každá budova musí spĺňať predpísané normy a musí mať slušný vzhľad. U vás je to asi ináč,“ povedal Herman (42) z Austrálie, ktorý nerozumel, čo je to za budovu.

Aj keď si z Tatier turisti odnesú pozitívne zážitky, pohľad na takto zničenú zástavku je odradzujúci. Jej oprava by pritom nestála tisíce eur, stačilo by pár kíl farieb a pár hodín práce. Železnice to však vidia ináč aj po rokoch nečinnosti. Zastávku sa rozhodli premiestniť na iné miesto. Keďže ide o kultúrnu pamiatku, jej presunutie museli prebrať opäť s pamiatkarmi.

Súhlas od nich mali už v júli 2019, ale má to ďalší háčik. „Z uvedeného dôvodu ŽSR spracovali Investičné zadanie stavby na premiestnenie prístrešku. Keďže premiestnenie zastávok je nový stavebný počin, s ktorým sa pri pôvodnej investícii nepočítalo, je pripravený na zaradenie do investičného plánu ŽSR. V rámci tohto investičného počinu budú predmetné prístrešky premiestnené a reštaurátorsky obnovené, predpoklad začatia realizácie je v roku 2020 – 2021,“ reagoval hovorca ŽSR Michal Lukáč.