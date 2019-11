Hviezda šou Tvoja tvár znie povedome Dávid Hartl: Za víťazstvo nový flek v Markíze

Kariéra sa mu poriadne rozbieha! Herec Dávid Hartl (26) nebol v slovenskom šoubiznise príliš známy. Svoje kvality predvádzal vo filmoch či v muzikáloch.

Na televíznej obrazovke sa objavil až teraz v šou Tvoja tvár znie povedome, ktorú nakoniec aj vyhral. A vďaka tomu sa mu otvárajú dvere do nových projektov a ku kráľovským honorárom, ktoré pre neho Markíza pripravuje.

Hartl získal okrem pomyselnej korunky kráľa šou Tvoja tvár znie povedome aj oveľa viac. Ako je to už zvykom v prípade víťazov zábavnej relácie, Markíza sa väčšine z nich ešte odvďačila a prichystala teplé miestečko v niektorom zo svojich projektov. A vyzerá to tak, že to môže byť aj prípad talentovaného mladého herca.

„Samozrejme, som otvorený všetkým ponukám, pretože účasť v šou som si neskutočne užil.priznal s úsmevom Novému Času Hartl. A o tom, že to s ním Markíza myslí skutočne vážne, svedčia aj ďalšie slová.

„Budem hosťom v Dobre vedieť! a Chart show, na to sa veľmi teším. A také dlhodobejšie projekty sa pripravujú, ale to by som ešte nemal hovoriť,“ dodal tajomne sympatický herec.

Samotná Markíza je zatiaľ na slovo skúpa a nič konkrétne prezradiť ne­chce. „Dávidovi Hartlovi gratulujeme k víťazstvu v piatej sérii šou Tvoja tvár znie povedome. Je to talentovaný a všestranný herec, ktorý si získal priazeň publika. Televízia Markíza je otvorená ďalšej spolupráci v rámci pripravovaných projektov,“ povedala PR manažérka Alexandra Hrušková.