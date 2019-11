Prekvapivé finále šou Tvoja tvár znie povedome, toto nečakal nikto: Prečo potopili Nelu?!

Speváčka Nela Pocisková (29) bola už od začiatku šou Tvoja tvár znie povedome jednoznačnou favoritkou. Jedna zo súťažiacich, ktorá má bohaté javiskové, a najmä spevácke skúsenosti, bodovala nielen u poroty, ale aj u spolusúťažiacich a divákov, čomu sa asi nikto nečudoval.

Talentovaná brunetka sa svojimi vystúpeniami hravo prebojovala až do finále, na zlatej priečke sa však prekvapivo neocitla. Víťazstvo jej priamo pred očami vyfúkol herec Dávid Hartl (26). Čo na to Nela? V šou Tvoja tvár znie povedome bojovalo o víťazstvo osem známych tvárí, z ktorých sa polovica prebojovala až do včerajšieho finále. Od začiatku bola favoritkou šou na všetkých frontoch Nela Pocisková. Bodovala vo všetkých kolách a jej meno najviac zaznievalo aj včera na instagramovom profile šou, kde ľudia hlasovali, kto by sa mal stať víťazom.

O studenú sprchu sa však postarala porota. Dano Dangl, Zuzana Fialová, Zuzana Kubovčíková Šebová a Mário Kuly Kollár rozhodli, či bude kráľovnou šou Nela, alebo kráľom šou bude Dávid Hartl, ktorý vo finále stvárnil Freddieho Mercuryho. Fanfáry napokon zazneli mladému hercovi, ktorý bol pre televíznych divákov pred začiatkom šou pomerne neznámy a slávu žal skôr vo filmoch a v divadle.

Nela, pre ktorú je javisko druhým domovom už od detstva, zahviezdila v mnohých muzikáloch, ale aj v seriáli Búrlivé víno, tak obišla s dlhým nosom. Berie to však športovo. „Túto šou som odjakživa nebrala ako súťaž, ale išla som sa v prvom rade zabaviť. Dávid bol od začiatku môj favorit a v každom kole dokazoval, že si víťazstvo absolútne zaslúži. Poznám ho dlhšie a viem, aký je talentovaný. Úprimne sa teším, že to takto dopadlo a Dávidovi gratulujem!“ povedala Novému Času na margo svojej prehry Pocisková.

Urazila sa?

Nela išla do Tvoja tvár znie povedome už od začiatku s plným nasadením, ktoré je pre ňu typické. Na párty, ktorá nasledovala po finále šou, sa však podľa informácií Nového Času nedostavila. „Bol tam celý štáb, všetci účinkujúci, Nela bola jediná, ktorá na párty neprišla. Mnohých to zaskočilo,“ prezradil zdroj z televízneho prostredia.

Pocisková bola už počas súťaže povestná tým, že jej heslom je odrobiť si a utekať domov k partnerovi Filipovi Tůmovi a ich deťom Hektorovi a Liane. „Nela je milá ku každému, no príliš sa nesocializuje. Pre ňu je dôležité len odmakať a ísť za svojou rodinou. Je skôr taká samotárka,“ prezradil nedávno Novému Času zdroj zo štábu.