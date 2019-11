Tíndežerka sa stretla na káve s o 41 rokov starším mužom: Z toho, čo sa stalo na druhý deň, boli všetci šokovaní

Vek je len číslo. To je zrejme motto Lizzie (22) a Leslieho Rickwoodovcov (63), ktorí spolu už rok tvoria manželský pár.

„Všetko to začalo nevinne, stretli sme sa v kaviarni pred tromi rokmi,“ začala so rozprávaním svojho príbehu Lizzie. Cesty dvoch cudzincov spojila ich spoločná kamarátka Sarah. „Prehodili sme pár slov a ani neviem ako, zrazu sme tam boli len my dvaja a rozprávali sme sa hodiny,“ povedala. Starší muž sa zachoval ako gentleman a pozval svoju novú známosť na večeru. „Celá som sa triasla, keď mi povedal, že má 60 neverila som. Myslela som si, že je štyridsiatnik so šedinami.“ Podľa TheSun, hneď po večeri padol prvý bozk.

„Boli sme zamilovaní. Nebolo čo riešiť,“ povedala. Hneď na druhý deň teda oficiálne tvorili pár. Rodine sa to báť povedala. Po mesiaci však svoje tajomstvo už tajiť nedokázala. „Keď som im povedala, že mám priateľa, ktorý je starší o 41 rokov nesúhlasili. Keď ho však spoznali a videli ako sa ľúbime, súhlasili.“ Ďalším problémom boli Leslieho deti,. „Bol rozvedený, má 7 detí. Všetci boli starší ako ja, zo začiatku ma nevedeli prijať.“ Aj oni sa však nakoniec zmierili. Najhoršia bola reakcia neznámych ľudí, ktorí žijú v malom mestečku v Anglicku spolu s nimi.

„Pokrikovali na nás. Hovorili, že je pedofil. Častokrát som plakala, boli sme kvôli tomu veľmi smutní. Nechápem prečo to robili, bola som dospelá a vybrala som si ho sama“. Dôvodom zrejme boli kebety. V ich okolí sa začali šíriť fámy o tom, že ešte nie je plnoletá. „Raz keď sme prišli domov, na stene sme mali nasprejované hnusné nápisy.“ Ani takéto prejavy okolia však ich lásku neporazili. „Po pár mesiacoch ma požiadal o ruku. O rok sme sa vzali.“

Mladučká dievčina tak zrazu mala sedem nevlastných „detí“, z ktorých všetky boli staršie než ona sama. „Neberú ma ako nevlastnú mamu, skôr ako kamarátku. Myslím si, že si na mňa zvykli, tolerujú ma a je to fajn.“ Aj po troch rokoch vzťahu sa im často ujdu nevraživé pohľady od cudzích ľudí no naučili sa ich ignorovať. Mladá Lizzie v tom má jasno. „Je láskou môjho života a ja som veľmi šťastná, že ho mám pri sebe,“ uzavrela.