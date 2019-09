Dievča čaká dvojičky s mužom, ktorý je takmer na dôchodku: Ten vekový rozdiel vás zaskočí

Mamička dvoch detí čaká na príchod dvojičiek s partnerom, ktorý je od nej o 30 rokov starší. Odhalila, že napriek veľkému vekovému rozdielu ho zbožňuje a láska medzi nimi rozkvitá. Keď príde na lásku, trvá na tom, že „vek je len číslo“.

Napriek tomu, že boli v práci kamaráti, Cara Foxall (25) si nikdy nepredstavovala, že sa do maloobchodníka Gordona Robertsona (55) bezhlavo zaľúbi. Ich pocity sa však prehlbovali a teraz spolu žijú v škótskom meste Dundee, uvádza portál Extra.ie. Cara síce priznáva, že bola znepokojená z reakcie rodičov, keďže im o svojom partnerovi povedala, až keď otehotnela so synom Benjaminom.

„Stretli sme sa so zvláštnou osobou, ktorá si myslela, že Gordon je môj otec a nie priateľ. Ale okrem toho nemáme veľa negatívnych skúseností, aspoň nie priamo my dvaja,“ tvrdí Cara a tiež podotkla, že podporuje vzťahy s veľkým vekovým rozdielom, pretože sama má len pozitívne skúsenosti.

„On sa obáva viac ako ja a keď sme vonku, tak mi hovorí: Stavím sa, že ľudia si myslia, že si veľmi milá, keď zoberieš von svojho dedka. Ale mne osobne nezáleží na tom, čo si myslia ostatní. Sme spolu vďaka našim osobnostiam, nie kvôli veku. Sme Cara a Gordon – vek do toho nezahŕňame. Nezmeníte to, kedy ste sa narodili, a rovnako nezmeníte to, do koho sa zaľúbite,“ znejú slová mladučkej Cary.

Cara má z predchádzajúceho vzťahu ďalšieho syna Shauna (5) a predtým, ako stretla Gordona, zvykla randiť s mužmi rovnakého veku alebo o trochu staršími. „Skutočne som si neuvedomovala, že je o dosť starší ako ja. Myslela som si, že má okolo 40 rokov. Oblieka sa ako mladík a určite nie je ako taký dedko v župane a papučiach. A navyše je v srdci mladý, vždy rozpráva vtipy a neberie sa príliš vážne,“ vysvetľuje Cara.

Približne pred 6 mesiacmi boli len priatelia, avšak ich žartovanie sa zmenilo na koketovanie a z kamarátov sa čoskoro stali milenci. „Dokázali sme sa rozprávať po celý čas, či v práci, alebo aj mimo nej. Postupne som sa začala pýtať sama seba, či so mnou flirtuje, alebo je len priateľský. Potom mi niekto iný v práci povedal, že ma má rád. Uvedomila som si, že k nemu niečo cítim. Má veľký zmysel pre humor, čo je pre mňa skutočne dôležité. Musíme sa smiať,“ pokračuje v rozprávaní Cara.

„Spočiatku som synovi Shaunovi nepovedala Gordonove meno, pretože som sa bála, že by ho prezradil mojej rodine. Namiesto toho ho volal „človekom“. Moji rodičia majú viac ako 60 rokov, takže sú od neho starší, ale stále má bližšie k ich veku ako k môjmu. A práve preto som sa obávala ich reakcie,“ opisuje svoje pocity 25-ročná mamička. Keď otehotnela s Benjaminom, musela vyjsť s pravdou von. Gordon a jej rodičia sa prvýkrát stretli, keď v marci 2018 odišla do práce.

„Ľudia sú vždy na prvých stretnutiach trochu hanbliví a pretože Gordon je o 30 rokov starší ako ja, myslím si, že rodičia si neboli celkom istí, čo si o tom majú spočiatku myslieť. Ale on je stále tu, sme stále šťastní a teraz spolu vychádzajú dobre,“ vyjadrila sa Cara. Napriek podpore od blízkych a priateľov, Cara si veľmi dobre uvedomuje, že takýto veľký vekový rozdiel je téma, ktorá je úplne tabu. Napriek tomu trvá na tom, že o 30 rokov starší Gordon je pre ňu oveľa vyrovnanejším partnerom ako muži v jej veku.

Teraz, keď sa pripravuje na príchod dvojičiek, ktoré má porodiť v januári 2020, svoje rozhodnutie mať deti so starším mužom obhajuje a dospela k záveru: „Pokiaľ ide o vzťahy s veľkým vekovým rozdielom, ľudia majú tendenciu byť kritickí. Jednou z vecí je, že deti nemusia s Gordonom stráviť tak veľa času, ako by mohli s mladším otcom. Ide však o to, že stať sa môže čokoľvek. Môžete žiť do 90 rokov alebo zomrieť v 30-ke. Nevieme, čo nás čaká za rohom“.