Navonok favorit šou Tvoja tvár, v skutočnosti... Pocisková je v zákulisí samotárka

Nezačlenila sa do kolektívu?! Zábavná šou Tvoja tvár znie povedome sa chýli k záveru. Poznáme už štyroch finalistov, ktorí v nedeľu večer zabojujú o víťazstvo.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Medzi nimi je aj Nela Pocisková (29), ktorá od úplného začiatku patrí medzi favoritov celej súťaže. A hoci pred divákmi pôsobí, že si celý projekt užíva, nie je to celkom tak. Nela má podľa informácií Nového Času veľkú radosť, že sa makačka už končí. Svedčí o tom aj fakt, že vždy uteká z nakrúcania domov a nesocializovala sa ani so svojimi kolegami.

Pocisková je známa nielen ako výborná herečka, ale najmä ako speváčka. To dokázala v každom kole markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome. Postupne presviedčala všetkých divákov v hľadisku aj pred televíznymi obrazovkami, že si zaslúži byť vo finále. Nakoniec sa jej to podarilo a zajtra zabojuje o víťazstvo. Náročná súťaž si však brala svoju daň. Nelu totiž doma čakali dve milované deti, od ktorých musela utekať.

„Ide vždy na sto percent, no keď si odrobí, čo má, uteká domov,“ prezradil Novému Času zdroj zo štábu. A to nie je všetko. Hoci to na obrazovkách vyzerá, že všetci účinkujúci sú jedna veľká rodina, nie je to celkom tak. „Nela je milá ku každému, no príliš sa nesocializuje. Pre ňu je dôležité len odmakať a ísť za svojou rodinou. Je skôr taká samotárka,“ dodal náš zdroj. Sama Nela sa pritom už viackrát netajila tým, že je veľmi náročné zvládať šou popri synčekovi Hektorovi a dcérke Lianke.

Podpora od Filipa

Isté však je, že jej v tomto vypätom období pomáha milujúci partner Filip Tůma. „Som na ňu veľmi pyšný. Nemám šancu to pozerať, lebo v tom čase uspávame deti a tie väčšinou uspia aj mňa. Takže vždy si to pozerám spätne. Ako by som to povedal... pre mňa je najlepšia,“ priznal Novému Času Filip, ktorý má vo víťazovi celej súťaže už dávno jasno. „Aj keď išla do tej šou, tak som si myslel, že bude najlepšia. Mám ju doma...“ zasmiala sa hviezda Oteckov. „Veľmi sa mi páči, že k tomu pristupuje športovo. Ona to berie tak, ako to má byť, že je to sranda,“ uzavrel obľúbený herec.