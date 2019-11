Východniari stvorili zo šrotu obrnené auto s plameňometom aj guľometom: Slovenský Mad Max kúpite za 5000 €

Také niečo sa hneď tak nevidí. Šikovní šrotartisti z Humenného vyrobili auto, pripomínajúce vozidlá z postapokalyptických filmov, ako je napríklad Mad Max.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Frenky, ako ho nazvali, dokáže jazdiť ako ostatné autá. Má však rozličné nezvyčajné doplnky. Nechýba guľomet či plameňomet.

Sabolovci sa prioritne zaoberajú výrobou kovaných výrobkov. Pred niekoľkými mesiacmi však začali tvoriť aj nezvyčajné kúsky zo šrotu. „Auto, ktoré by sa aj pohybovalo, bola nová výzva,” povedal majiteľ firmy Jaroslav Sabol. Ako základ na výrobu Frenkyho použil svoj vlastný Citroën Saxo. „Už doslúžil, takže za normálnych okolností by skončil na šrotovisku, čiže aj základ je vlastne šrot,” pripomenul.

Nárazník ako z polície

Z pôvodného auta ostala len karoséria. „Vymenili sme všetok plast aj kolesá, ktoré sú väčšie ako pôvodné. Nič z toho, čím sme auto obohatili, sme nekupovali, všetko je zo šrotovísk. Je to približne 200 súčiastok. Najzložitejšia bola príprava. Poskladať si to v hlave trvalo tri mesiace. Samotná realizácia je rýchla. Bolo to asi päť týždňov intenzívnej každodennej práce. Má stroboskopy, nasávanie vzduchu na kapote ako pri športových autách, predný nárazník je podobného typu, ako používa americká polícia, vyklápaciu strechu, plameňomet a guľomet,” povedal muž, ktorý by sa nezaobišiel bez pomoci svojej manželky Klaudie (45) a dcéry Lary (17).

Auto nemá potrebné dokumenty, teda nemôže jazdiť po ceste. „Je to však unikát, jediné svojho druhu na svete.Peniaze by som použil na ďalšie projekty,” dodal.

Naj vychytávky

1. Plameňomet

2. Guľomet

3. Predný nárazník (v štýle americkej polície)

4. Vyklápacia strecha

5. Väčšie kolesá

Vozidlo v číslach