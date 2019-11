Slovanisti boli po zápase realisti: Nie je to naša liga, hrali úplne inak ako v prvom dueli

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali vo štvrtkovom stretnutí 4. kola K-skupiny Európskej ligy na pôde Wolverhamptonu Wanderers 0:1.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Brankár Dominik Greif chytil jedenástku, no v nadstavenom čase nestačil na hlavičku Raula Jimeneza. Záver zápasu poznačilo zranenie Kenana Bajriča, ktorého museli po niekoľkominútovom ošetrovaní odniesť na nosidlách.

Zverenci Jána Kozáka ml. sa najbližšie predstavia 28. novembra na ihrisku Besiktasu Istanbul.

Wolverhampton Wanderers - ŠK Slovan Bratislava 1:0 (0:0)

Gól: 90.+2 Jimenez. Rozhodovali: Nijhuis - Balder, Goossens (všetci Hol.), ŽK: Jimenez (Wolverhampton), 29.789 divákov

Wolverhampton: Patricio - Dendoncker, Coady, Kilman - Doherty, Neves, Moutinho, Vinagre (90.+7 Jonny) - Traore (90.+10 Bennett), Jimenez, Neto (69. Cutrone)

Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič (89. Ljubičič), Abena, Božikov, De Marco - Dražič, De Kamps, Rabiu (90.+6 Rabiu) - Ratao (70. Suchockij), Šporar

hlasy po zápase (zdroje: TASR, RTVS):

Nuno Espirito Santo, tréner Wolverhamptonu: "Museli sme byť trpezliví, kombinovali sme a vypracovali sme si dosť šancí. Slovan však je veľmi kvalitný a veľmi dobre organizovaný tím. Keď sme skórovali, bol to fantastický moment, Molineux Stadium nás poháňal dopredu."

Dominik Greif, brankár Slovana: "O Bajričovi nemám informácie. Dostal kopanec do hlavy a bol v kŕči. Bolo to náročné stretnutie. Oni ukázali veľkú kvalitu, podali iný výkon ako u nás. My sme neboli nebezpeční až tak veľmi v ofenzíve. Škoda, remízu sme mohli udržať. Naozaj, škoda toho."

Vernon de Marco, obranca Slovana: "Je to pre nás teraz sklamanie. Dnes sme boli lepší. Nie je to slovenská liga, musíme si uvedomiť, že to bol ťažký zápas. Bojovali sme až do konca. Možno sme mali málo šancí v ofenzíve. Matematicky ešte máme šancu na postup a pobijeme sa o to. Už budúci zápas musíme odovzdať všetko, čo je v nás."

Andraž Šporar, útočník Slovana: "Bol to ťažký zápas, v prvom polčase sme ešte niečo mali, v druhom už nie. Nebol to náš najlepší zápas, súper ukázal veľkú kvalitu. Kenana kopli do hlavy, nebol pri vedomí. Potom však povedali, že bude v poriadku. Teraz pôjde asi na jednu noc do nemocnice."