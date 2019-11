Hviezdny Mbappe je na roztrhanie: Jeho sen je Real Madrid, tvrdí Zidane

Športový riaditeľ francúzskeho futbalového klubu Paríž St. Germain Leonardo skritizoval Zinedinea Zidanea za výroky ohľadom budúcnosti Kyliana Mbappeho.

Tréner Realu Madrid povedal, že talentovaný útočník by chcel prestúpiť do "bieleho baletu".

Zidane odpovedal na otázku novinára počas utorkovej tlačovej konferencii pred zápasom Ligy majstrov s Galatasarayom Istanbul, či si vie predstaviť 20-ročného Mbappeho v Madride: "Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Kylian vždy hovoril, že obliecť si dres Realu bol vždy jeho sen."

Leonarda výrok rozhorčil a francúzskemu kormidelníkovi pripomenul, že Mbappe má zmluvu s PSG. "Úprimne, je to otravné. Kylian má kontrakt ešte na dva a pol roka a je dôležitou súčasťou nášho klubu. Bol by som rád, ak by sme si mohli odpustiť takéto úvahy," citovala Leonarda agentúra AFP.