Riadne retro! Slovenka vytiahla žiacku knižku zo 70. rokov: Tie poznámky musíte vidieť

Zlaté školské časy! Slováci si zaspomínali na obdobie, kedy sa báli doniesť domov žiacku knižku.

Slovenka spustila na Facebooku diskusiu o poznámkach učiteľov v žiackych knižkách. Doteraz má doma svoju žiacku, ktorá ma vyše 40 rokov. Podelila sa s ostatnými, aké poznámky sa jej v nej doteraz vynímajú.

"Nenaučila som sa článok, som lenivá. Nemala som obrázok, som neporiadna," píše sa v žiackej knižke spred vyše 40 rokov. Tento zápis pomohol aj druhým Slovákom rozpamätať sa. Prečítajte si, za čo dostali poznámky ďalší bývalí žiaci:

"To ja som mal žiacku na dobré známky a zlé známky a poznámky. Tú dobrú som nosil domov a tú zlú som si schovával vždy v škole na tajnom mieste. Lenže raz mi na to prišli a dostal som takú bitku, že som sa poučil."

"Škoda, že ja nemám tú svoju... Do pol roka som mala vždy cca 35 poznámok a ešte som ich aj mala vyfarbené každú inou pastelkou. Mala som takú veselú žiacku knižku."

"Neprekoná to poznámku môjho brata, ktorý mal asi v VI. triede poznámku: “Fajčím, kradnem a túlam sa po Petržalke”. Učiteľ ich prichytil v cudzej záhrade, ako kradli dule, zrejme si aj pofajčili, pritom sme mali 10´árovú záhradu, ale dule sme nemali."

"Môj syn v 5. ročníku dostal od pani riaditeľky na informatike tiež zaujímavú poznámku za to, že mal všetko spravené. Len povedal: „Tu je ale nuda.“ Poznámka znela: „Váš syn všetko vie, všetko ovláda, on nepotrebuje chodiť do školy.“

"Ja som raz dostala päťku z pracovného vyučovania, lebo som si zabudla priniesť pomôcky. Učiteľka napísala len 5 a podpis a text som si mala dopísať. Tak som napísala: „Doniesť 5 KČS, ideme do divadla.“ Ešte som od fotra dostala aj 5 Kčs, ale po rodičku bol doma iný harmatanec."

"Mal som poznámku od dozoru v jedálni: „Jedáleň opúšťal so slovami: "Do pi*i, to bol zasa obed."