Poplach na letisku v Amsterdame: Polícia mala riešiť pokus o únos lietadla, realita je nakoniec iná

Na amsterdamskom letisku Schiphol došlo v stredu k planému poplachu po tom, čo pilot lietadla spoločnosti Air Europa omylom zadal kód hlásiaci pokus o únos. Informovala o tom na Twitteri samotná letecká spoločnosť Air Europa.

V dôsledku núdzového hlásenia predtým časti letiska evakuovali a rozbehla sa rozsiahla bezpečnostná akcia.

#BREAKING: situation on #Schiphol has been ended, according to communication channels on the airport. pic.twitter.com/f5YF6tJpq0 — FNR- FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) 6. novembra 2019

V niektorých médiách sa objavili informácie, že na palube lietadla sa nachádzajú traja muži ozbrojení nožmi, ktorí majú v úmysle lietadlo smerujúce do Madridu uniesť. V čase vyhlásenia poplachu sa na palube airbusu nachádzalo 27 cestujúcich, ktorých tiež evakuovali.

Spoločnosť Air Europa sa svojim klientom za spôsobené nepríjemnosti na Twitteri ospravedlnila.