Najnovšie fotky Chandlera neveštia nič dobré: Smutný pohľad na obľúbeného herca

Dlhé roky bol Matthew Perry (50) pre fanúšikov seriálu Priatelia pekným a hlavne svojským chalanom. Teraz im však spôsobuje vrásky na čele.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Na alarmujúcich fotkách sa herec známy najmä ako Chandler Bing objavil potácajúc sa po Los Angeles. Ako uvádza portál Fox News, namieril si to preč z reštaurácie, v ústach zvieral cigaretu a po boku mal neznámu ženu. Okamžite sa začalo riešiť, či bol Matthew Perry naozaj úprimný ohľadom svojich dlhoročných problémov s užívaním návykových látok a či do toho opäť nespadol.

Raz dokonca povedal, že v časoch jeho najväčšej televíznej slávy si nepamätá natáčanie viacerých sezón obľúbeného seriálu Priatelia. „Myslím, že odpoveďou je, že si z nich nepamätám celé tri roky,“ povedal pre BBC Radio 2 v roku 2016. „Takže nič z toho... Niekde medzi 3. a 6. sezónou. Bol som z toho trochu mimo,“ zveril sa so svojím problémom.

Ako každý iný začínajúci herec v Los Angeles, aj Matthew Perry čelil mnohým odmietnutiam a pracoval na niekoľkých neúspešných televíznych šou. Svoju životnú rolu si zahral až ako Chandler Bing v seriáli Priatelia v rokoch 1994 až 2004.

„Bol som dosť naivný na to, aby som si myslel, že sa mi splnili všetky aspekty môjho života,“ povedal v roku 2002 v reakcii na úspech seriálu. Tri roky po seriálovej premiére mal herec nehodu na vodnom skútri, ktorá v konečnom dôsledku znamenala začiatok jeho problémov so závislosťami na liekoch proti bolesti a alkohole.

„Nemal som v úmysle s tým začať. Ale od začiatku sa mi páčilo, ako sa cítim, a chcel som sa tak cítiť ešte viac. Bol som mimo kontroly,“ uviedol herec Matthew Perry a dovolil si aj zažartovať: „Vrátil som sa k svojej pôvodnej pôrodnej hmotnosti“.

Herec narazil na tvrdé dno v roku 2001, keď si uvedomil, že už nedokáže fungovať a pracovať už vôbec nie. Nakoniec sa rozhodol požiadať o pomoc svojich rodičov. „Bolo to strašidelné. Nechcel som zomrieť. Ale som za to aj vďačný. Prinútilo ma to k tomu, aby som sa neúnavne snažil o zlepšenie,“ zveril sa so svojím zdravotným stavom 50-ročný herec.

Liečbou strávil dva a pol mesiaca a uvedomil si, že „šťastný život je možný aj bez alkoholu alebo liekov“. Od tej chvíle sa všetkému vyvaroval, avšak v roku 2011 uviedol, že dobrovoľne podstúpil ďalšiu liečbu, aby svoju triezvosť udržal pod kontrolou.

O dva roky neskôr sa Matthew Perry rozhodol meniť životy druhým, a tak premenil svoj dom na Malibu v Kalifornii na Perryho Dom (Perry House). Išlo o liečebné zariadenie pre mužov, kde ponúkal meditáciu a 12-bodový workshop. „Vo svojom živote som mal veľa vzostupov a pádov a rovnako som získal aj veľa ocenení. Ale najlepšie, čo dokážem, je to, že ak ku mne príde alkoholik a povie mi: ´Pomôžete mi prestať piť?´ Poviem mu: ´Áno. Viem, ako to urobiť´,“ pochválil sa Matthew Perry v roku 2015. O rok neskôr sa však Perryho Dom zatvoril.

V auguste v roku 2018 potvrdil jeho zástupca, že musel podstúpiť operáciu na opravu gastrointestinálnej perforácie a herec sa na Twitteri zveril, že strávil tri mesiace v nemocnici. Pozornosti verejnosti by sa však vyhol, keby sa v októbri 2019 Jennifer Aniston (50) neprihlásila na Instagram. Matthew Perry sa totiž objavil na ich spoločnej fotke.