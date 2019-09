Mužské hviezdy Priateľov po rokoch: Joey je šedivý bradáč, ani by ste ho nespoznali

Milióny fanúšikov kultového seriálu Priatelia uviedlo do vytrženia, keď Jennifer Aniston (50) nevylúčila ich návrat na obrazovky.

„Ja by som do toho išla, aj dievčatá by do toho išli, aj chalani, tým som si istá. Naozaj sa môže stať čokoľvek,“ povedala minulý rok v talkshow moderátorky Ellen DeGeneres. Lenže nadšenie výrazne ochladne, keď si pozrieme aktuálne fotografie troch hlavných predstaviteľov: fotografi ich zachytili v uliciach neupravených, s kilami navyše a so šedivými neoholenými bradami. Vyzerá to, ako by starostlivosť o seba načisto vzdali. Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Najmä na Matthewovi Perrym (49) zanechalo dlhoročné užívanie drog a alkoholu výrazné stopy. Matt LeBlanc (52) má za sebou škaredý rozvod a vážnu chorobu dieťaťa a David Schwimmer (52) sa po skončení Priateľov nevedel uchytiť a roky sa liečil na depresie. Páni z Priateľov jednoducho nevyzerajú byť pripravení na veľký návrat...