Dobré fondy EÚ - Cyklomost slobody

Most slobody, alebo ako mu všetci hovoria Most Chucka Norrisa spája slovenské cyklotrasy s Rakúskom. Nachádza sa na okraji Devínskej Novej Vsi a je určený výhradne pre cyklistov a chodcov.

Z mosta možno obdivovať rieku Moravu, užiť si výhľad na Bratislavu či na rakúsky Schloss Hof. Keby most dnes nestál, okruh trasy na to isté miesto by predstavoval asi 80 km. Celková suma použitá na výstavbu mosta sa pohybuje vo výške 4 miliónov eur. Most tak dnes slúži cyklistom a chodcom aj vďaka Európskej únii. Ďalším videom zo série Dobré fondy EÚ vás prevedie vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Ak ste zvedaví a chcete vidieť viac príkladov dobre investovaných európskych prostriedkov na Slovensku, tak neváhajte a kliknite na stránku www.dobrefondy.eu.