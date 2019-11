Herečka Studenková prehovorila o svojom najväčšom strachu: To je to najkrutejšie!

Desia ju nevyliečiteľné choroby! Herečka Zdena Studenková (65) je na výslní dlhé roky, no zdá sa, akoby sa pri blondínke zastavil čas.

Aj ona však má vo svojej skrini skrytých strašiakov, ktorí jej nedajú spať. V rozhovore pre televíziu Joj totiž Studenková prezradila, že viac ako nejaká tá vráska jej starosti robia najmä nevyliečiteľné neduhy. Studenková si za dlhé roky pred kamerami či na doskách, ktoré znamenajú svet, vydobyla silné meno a dnes patrí medzi hereckú špičku.

O blondínke je navyše známe, že sa rada udržuje mladá a v dobrej kondícii. Na svoj vek teda vyzerá viac ako dobre a je možné, že sem-tam aj využije šikovné ruky plastického chirurga. V nedávnom rozhovore pre televíziu Joj sa však Zdena rozrečnila a priznala, čo ju trápi viac ako jemné vrásky či starnutie.

„Pokiaľ by staroba bola len o tom, že je to možno tá vráska, zemská príťažlivosť a podobne, ale bolo by to o tom, že telo drží zdravé, bolo by to v pohode,“ začala svoje rozprávanie herečka. Tá sa pritom desí niečoho oveľa horšieho. „Keď však prichádzajú ochorenia a nevyliečiteľné choroby, je to to najkrutejšie, čo so sebou staroba prináša,“ dodala Studenková. Nie je sa čomu čudovať. Zákerná choroba si už odniesla nejedného z jeho kolegov - Mariána Geišberga († 64), Juraja Slezáčka († 73) či napríklad Michala Dočolomanského († 66).