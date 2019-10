Strach herca Batthyányho o tehotnú dcéru Petru: Náročnú operáciu musela podstúpiť pri plnom vedomí

Musela pod nôž! Dcéra herca Petra Batthyányho (53) Petra (25) prežíva šťastné, ale zároveň náročné obdobie.

Okrem toho, že čaká svoje prvé bábätko, zápasí aj s vážnymi zdravotným problémami. Brunetka, ktorá sa zanietene venovala bojovým športom, totiž podstúpila nevyhnutnú operáciu vážne poškodeného oka. Obrovský strach o milovanú dcéru a budúcu mamičku teraz prežíva najmä jej otec Peter, ktorý je z celej nepríjemnej situácie „na prášky“.

Batthyány zažíva veľmi krušné chvíle. Jeho tehotná dcéra Petra totiž v stredu podstúpila vážnu operáciu oka. „Na to jedno očko na nejakých 90 percent vôbec nevidí. Museli jej meniť sietnicu, namiesto ktorej jej tam dali silikón. Keďže je tehotná, nebolo ju možné celkovo uspať. Operácia bola náročná, tak sme sa báli. Som na svoju dcéru nesmierne hrdý, lebo jej to umŕtvili len lokálne, celú operáciu absolvovala pri plnom vedomí. Som v nemom úžase, svoju dcéru si nesmierne vážim a som z toho unesený,“ povedal Novému Času herec, ktorý je zúfalý, že s dcérou momentálne nemôže byť.

„Som chorý, preto nemôžem ísť za ňou. Som z toho ,na prášky‘, ale telefonujeme si. Potrebuje sa zotaviť, pevne verím, že to bude už len lepšie,“ dodal budúci dedko Batthyány, ktorý je však stále ako na tŕňoch.

Nevie, či bude vidieť

Samotná budúca mamička nevyhnutný zákrok nechcela veľmi rozoberať. „Áno, podstúpila som operáciu. Odporúčam však všetkým ľuďom, aby nezanedbávali očné vyšetrenia a prehliadky. Môžu tak predísť problémom, ktoré mám teraz ja,“ uviedla pre Nový Čas Petra. Kameňom úrazu sa mali stať práve bojové športy, ktorým sa brunetka venovala.

„Viackrát utŕžila údery do hlavy a oka, mala veľa zranení. Nešla však k lekárovi včas. Vôbec nevedela, že krátkozrakí ľudia by sa vôbec nemali venovať bojovým športom,“ vyjadril sa dobre informovaný zdroj z Batthyányovej okolia s tým, že Petra nevie, či na ľavé oko bude niekedy ešte aspoň trochu vidieť.

„Musela podstúpiť osemhodinovú operáciu, aj keď bola tehotná, lebo čakať by bolo rizikom. Mala vážne poškodenú sietnicu aj centrum videnia. Problémy začala mať aj s pravým okom, ale to zafixovali laserom, aby sa to nerozširovalo,“ dodal.

Celková anestézia až po 16. týždni

Jozef Španka, gynekológ

- Odporúčané obmedzenia pri užívaní liekov sú do 12. až 14. týždňa tehotenstva, kým sa ukončí vývoj orgánov plodu. V nevyhnutných prípadoch však môže tehotná pacientka aj dovtedy užívať určité lieky proti bolesti. Celková anestézia je relatívne bezpečná po 16. týždni gravidity, dovtedy sa operačné výkony v rámci možností robia v lokálnej anestézii. V prípadoch ohrozujúcich život a zdravie sa však operuje aj v celkovej anestézii, a to bez ohľadu na štádium tehotenstva.