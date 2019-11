Chárovi tlieskala vypredaná aréna: Zaspomínal si aj na umývanie áut

Doma mu veril málokto, no v zámorí prepisuje dejiny. Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (42) odohral v NHL 1 500. zápas a pri jubileu mu tlieskala vypredaná aréna v Montreale.

Tá istá aréna, , kde fanúšikovia na neho veľakrát pískali. K míľniku kapitána Bostonu natočili v zámorí krátky dokument o jeho začiatkoch v zámorí.

V rodnom Trenčíne mladého Cháru mnohí posielali z ľadu na basketbalovú palubovku. Do Sparty Praha ho stiahol slávny agent Jaromír Henyš († 67) a neskôr ho aj dostal do zámoria. V drafte 1996 si ho vybral klub New York Islanders a ďalšiu sezónu už strávil v klube WHL Prince George Cougars. „Nevedel som, kam idem, akurát, že to je v Kanade. Chvíľku mi trvalo, kým som si zvykol na kultúru či jazyk, no cítil som sa tam vítaný a všetci mi pomáhali. Našiel som si tam priateľov na celý život,“ priznáva v dokumente momentálne najstarší i najvyšší hráč NHL.

„Vyzeral ako hráč NBA a nie ako hokejista. Nemali sme pre neho ani taký veľký dres,“ usmieva sa vtedajší tréner Prince George Stan Butler. „Po sezóne som sa rozhodol zostať v Prince George aj na leto a nájsť si prácu vrátane umývania automobilov,“ zaspomínal si Chára. Vďaka poctivej práci sa hneď potom prebojoval do prvého tímu Islanders a teraz je už 14. sezónu kapitánom Bostonu, ktorý na jar 2011 doviedol k zisku Stanleyho pohára!