Emily neustále zdúvalo, až teraz však zistila dôvod: Nepríjemný nález v tenkom čreve

Fitness modelka, ktorá so svojimi 2,5 miliónmi sledovateľmi pravidelne zdieľa svoje problémy so žalúdkom, konečne odhalila príčinu hrozného nadúvania.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Emily Skye z austrálskeho štátu Queensland, ktorá je od decembra 2017 matkou Mie Elise Redmondovej, pravidelne uverejňuje informácie o problémoch so žalúdkom a s fanúšikmi zdieľa snímky svojho nadutého bruška. Je známa zdieľaním nijako neupravovaných záberov, a to najmä po pôrode. Chce, aby jej fanúšikovia vedeli, že aj ona bojuje so svojím telom.

"Aj ja by som vám chcela ukázať len to najlepšie, avšak je normálne, že telo takto kolíše," napísala 34-ročná tvorkyňa online fitness programu v jednom zo svojich príspevkov. V poslednom príspevku na sociálnej sieti odhalila príčinu nadúvania, ktorou je syndróm bakteriálneho prerastania čreva, teda porucha nadmerného rastu baktérií v tenkom čreve, nazývaná SIBO.

Modelka mala 30 rokov zavedený vývod z močového mechúra: Na fotku, ktorú zverejnila, by každý nemal gule

„Je to skvelý pocit, keď viem, že som na správnej ceste k zdravému tenkému črevu. Môže to však trvať dlho (asi rok), čo je nesmierne náročné, pretože som trochu netrpezlivá, najmä pokiaľ ide o moje zdravie,“ napísala Emily, ktorá sa snaží zbaviť parazitov vyvážením svojich dobrých a zlých baktérií v čreve. „Vedeli ste, že dokonca môžete mať príliš veľa dobrých baktérií?" povedala takmer trom miliónom fanúšikom a vysvetlila, že má priveľa Lactobacillus baktérií, ktoré produkujú kyselinu mliečnu.

„Je dobré to vedieť. Vaša črevná mikrobiota je daná. Pozostáva z biliónov mikroorganizmov a ich genetického materiálu, ktoré žijú v našom črevnom trakte a ktoré obsahujú hlavne baktérie. Také, čo nám prospievajú viac, iné menej, ale aj také, ktoré nám škodia. Ak chýba ich určitý druh, celý systém je ohrozený. Preto verím v zmenu probiotík," napísala Emily v príspevku v pondelok dopoludnia. Ten doposiaľ získal 38 000 lajkov a fanúšikovia pod ním zanechali komentáre a zároveň zdieľali svoje vlastné "parazitné" zážitky.

Vo svojom poslednom príspevku uviedla, že sa stále cíti vyčerpane, ale zároveň veľmi dobre, nakoľko je odhalená príčina jej žalúdočných problémov. Emily teraz uvažuje o vytvorení podcastu týkajúceho sa črevného zdravia s odborníkom z tejto oblasti.