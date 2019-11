Liverpool zdolal Hrošovského Genk, Borussia otočila zápas s Interom

Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom stratili v dôležitom súboji F-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Borussie Dortmund dvojgólový náskok a prehrali 2:3.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Obhajca trofeje FC Liverpool sa dostal pred Neapol na čelo E-skupiny vďaka triumfu 2:1 nad Genkom. Za hostí hral do 85. minúty stredopoliar Patrik Hrošovský.

SSC Neapol si ako prvý tím mohol zabezpečiť postup do osemfinále, no doma iba remizoval s RB Salzburg 1:1. Domáci museli doháňať manko, keď z penalty za hostí skóroval v 11. minúte najlepší strelec súťaže Erling Haaland (7 gólov). Domáci však tlačili a krátko pred odchodom do kabín vyrovnal Hirving Lozano. Napriek jasnej streleckej prevahe Neapol postupový gól nezaznamenal. V tabuľke klesol za Liverpool, ktorý vydrel výhru nad Genkom 2:1. Liverpool sa podľa očakávania ujal vedenia - po zmätku v obrane súpera sa zblízka presadil Georginio Wijnaldum. V 41. minúte síce vyrovnal po rohu hlavou Mbwana Samata, no v druhej časti rozhodol o troch bodoch pre favorita Alex Oxlade-Chamberlain. Duel na Anfielde rozhodovali slovenskí arbitri na čele s hlavným Ivanom Kružliakom.

Inter nezvládol druhý polčas v Dortmunde a po prehre 2:3 zostal bez bodov. Začal pritom výborne a už v 5. minúte sa po individuálnej akcii presadil Lautaro Martinez. Druhý zásah pridal ešte pred prestávkou Matias Vecino. Dortmund však v druhom polčase vyrovnal v priebehu 13 minút zásluhou Achrafa Hakimiho a Juliana Brandta a Hakimi sa stal hrdinom večera po zásahu na 3:2. Škriniar odohral celý súboj a videl v 30. minúte žltú kartu za držanie. Dortmund odskočil Interu na rozdiel troch bodov a je v tesnom závese za lídrom skupiny FC Barcelona.

Londýnska Chelsea v "bláznivom" dueli na Stamford Bridge remizovala s Ajaxom Amsterdam 4:4, hoci prehrávala už o tri góly. Holandský tím si v prvom polčase utvoril dvojgólový náskok, aj s prispením vlastných gólov Tammyho Abrahama a brankára Kepu Arrizabalagu, ktorý si po žrdi zrazil loptu tvárou do siete. V druhom polčase zvýšil na 4:1 Donny van de Beek, ale domáci zabojovali a aj vďaka dvom červeným kartám pre súpera dokázali vyrovnať. Oba tímy majú na konte po sedem bodov rovnako ako Valencia. Tá sa na konkurentov dotiahla vďaka triumfu nad Lille 4:1.

4. kolo skupinovej fázy LM:

E-skupina:

FC Liverpool - KRC Genk 2:1 (1:1)

Góly: 14. Wijnaldum, 53. Oxlade-Chamberlain - 41. Samata. Rozhodovali: Kružliak - Somolani, Hancko (všetci SR)

/P. Hrošovský hral za hostí do 85. min/

SSC Neapol - Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Góly: 44. Lozano - 11. Haaland (z 11 m)

Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)

F-skupina:

FC Barcelona - Slavia Praha 0:0

Rozhodoval: Oliver (Angl.)

Borussia Dortmund - Inter Miláno 3:2 (0:2)

Góly: 51. a 77. Hakimi, 64. Brandt - 5. Martinez, 40. Vecino. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)

/M. Škriniar odohral za hostí celý zápas, dostal ŽK/

G-skupina:

Zenit Petrohrad - RB Lipsko 0:2 (0:1)

Góly: 45.+5 Demme, 63. Sabitzer. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)

/R. Mak bol na lavičke domácich/

Olympique Lyon - Benfica Lisabon 3:1 (2:0)

Góly: 4. Andersen, 33. Depay, 89. Traore - 78. Seferovič. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)

H-skupina:

Chelsea Londýn - Ajax Amsterdam 4:4 (1:3)

Góly: 5. a 71. Jorginho (oba z 11 m), 63. Azpilicueta, 74. James - 2. Abraham (vlastný), 20. Promes, 35. Kepa (vlastný), 55. Van de Beek. Rozhodoval: Rocchi (Tal.), ČK: 68. Blind, 69. Veltman (obaja Ajax)

FC Valencia - OSC Lille 4:1 (0:1)

Góly: 66. Parejo (z 11 m), 82. Soumaoro (vlastný), 84. Kodnogbia, 90. Torres - 25. Osimhen. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)