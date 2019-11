Tvrdé pravidlá parkovania v bratislavskej sídliskovej časti 500 bytov: Bez trvalého pobytu nezaparkuje ani Ružinovčan

Veľa otáznikov. Nový parkovací systém, ktorý uprednostní domácich, zavádza po Petržalke už aj Ružinov. Odštartovať ho plánujú najskôr v sídliskovej časti 500 bytov, teda v zóne, kde je najväčší problém s parkovaním.

Kým však Petržalčania nešetria na zavádzané novinky slovami chvály, obyvatelia Ružinova z nich majú husiu kožu. Zdá sa totiž, že parkovanie je regulované pravdepodobne podľa vzoru pokus – omyl. Isté je, že od 1. decembra na vybraných ružinovských uliciach bez parkovacej karty svoje auto už neodstavíte. Požiadať o parkovaciu kartu môžu rezidenti už od začiatku novembra, vydávať ich však mestská časť začne až od polovice mesiaca.

Pilotný projekt nie je spoplatnený, takže karta nebude Ružinovčanov nič stáť. Príliš veľa otázok je však ešte nezodpovedaných aj napriek tomu, že nový parkovací systém vojde do ostrej prevádzky už čoskoro. „Od 1. decembra 2019 bude v zóne 500 bytov platiť prednostné parkovanie pre Ružinovčanov. Bez parkovacej karty tu už autá počas pracovných dní nezaparkujú,“ uviedla ružinovská hovorkyňa Tatiana Tóthová. „Nerezidentom bude k dispozícii parkovisko na Bazovej ulici a aj niekoľko miest na to vyčlenených na Velehradskej ulici. Na nej však iba na 3 hodiny denne,“ dodala.

Prísna podmienka

Je úplne jedno, že máte trvalý pobyt v Ružinove. Pokiaľ to nie je na uliciach, ktorých sa regulované parkovanie týka, kartu nedostanete. Prednostnému parkovaniu sa teda potešia len obyvatelia s trvalým pobytom na dotknutých uliciach. Tí, ktorí tam bývajú v podnájme, sa budú musieť na prihlásení trvalého pobytu dohodnúť s majiteľmi bytov. Ak im majiteľ nevyjde v ústrety, majú smolu. Ako nám potvrdila hovorkyňa, s kontrolami a s pokutami začnú hneď v prvý deň, teda 1. decembra.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

„Alfou a omegou na vydanie parkovacej karty je pre fyzickú osobu trvalý pobyt na konkrétnych uliciach a vzťah k vozidlu – vlastník, držiteľ, auto evidované na živnosť, služobné auto, atď.,“ upresnila Tóthová. Podmienkou na vydanie karty pre právnickú osobu je, aby sídlo firmy či prevádzky bolo v zóne a preukázateľný vzťah k vozidlu, čiže v technickom preukaze musí byť uvedené IČO. Niektorých vodičov môže hnevať fakt, že ak v zóne s prednostným parkovaním niekto má tzv. vyhradené parkovanie, o kartu môže požiadať jeho partner. Na jeden byt sa môžu vydať až 3 karty, podobne je to aj v Petržalke. Takýto systém by mal fungovať dovtedy, kým sa nezavedie celomestská parkovacia politika, teda najneskôr do konca apríla 2021.

Nestačí byť Ružinovčanom!

Na nové parkovacie pravidlá majú ťažké srdce viacerí Ružinovčania, ktorí v zóne 500 bytov vlastnia nehnuteľnosť, no trvalý pobyt majú v inej časti Ružinova. K parkovacej karte sa totiž dostanú len tí, ktorí majú trvalý pobyt na presne určených uliciach. „Nie je to logické, veď moje dane už idú do mestskej časti Ružinov,“ sťažuje sa jedna z obyvateliek. „Treba si uvedomiť, že od 1. decembra bude fungovať regulované parkovanie v zóne 500 bytov, teda nie v celom Ružinove. Ide o to, aby sa ulice trocha upratali a najpohodlnejšie parkovanie mali práve tí, ktorí majú v danej oblasti trvalý pobyt,“ uviedla hovorkyňa Ružinova Tatiana Tóthová.

7 najčastejších otázok o pilotnom parkovaní v zóne

1. Ako si môžem vybaviť kartu?

- V kancelárii prvého kontaktu miestneho úradu v pracovné dni

- V SD Nivy, Súťažná ul., pondelok – štvrtok od 7.30 do 9.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod.

- Písomne alebo elektronicky. Na 500bytov@ruzinov.sk treba poslať žiadosť, ktorá musí obsahovať všetky povinné údaje a prílohy

2. Aké doklady potrebujem?

- Údaje o vozidle (technický preukaz – typ, EVČ)

- Údaje o držiteľovi auta (meno, adresa)

- Údaje o nehnuteľnosti (adresa, číslo LV, poschodie, číslo bytu)

- V prípade, že nie ste vlastníkom auta – zmluva o nájme

3. Bude môcť zaparkovať aj rezident na návštevníckych miestach?

Áno, maximálne na 3 hodiny, čas bude monitorovať mestská polícia.

4. Petržalka umožňuje tzv. administratívny trvalý pobyt napríklad na úrade v Technopole. Dáva takúto možnosť aj Ružinov?

Nie, neriešilo by to situáciu s parkovaním v zóne, čo bolo cieľom tejto zmeny - vyjsť v ústrety domácim.

5. Vlastním na regulovaných uliciach nehnuteľnosť (byt a garáž), ale trvalý pobyt mám na inej ulici v Ružinove. Dostanem parkovaciu kartu?

Nie, podmienkou pre vydanie karty je trvalý pobyt na jednej z regulovaných ulíc.

6. Bude menej parkovacích miest?

Nie, niektoré miesta oficiálne nikdy neexistovali. „To, že niektoré autá teraz parkujú v križovatkách, na priechodoch pre chodcov a bránia v rozhľade, neznamená, že sa tam niekedy mohlo stáť. Parkovacia politika jednoznačne určí, kde je a kde nie je možné zaparkovať,“ doplnila Tóthová. Miesta, ktoré doteraz niektorí vodiči v rozpore so zákonom využívali, nebudú vyznačené ako parkovacie boxy, t. j. nebude možné tam legálne zaparkovať.

7. Vozím každé ráno deti do školy a do škôlky z inej zóny, kde budem môcť zaparkovať?

Krátkodobé pristavenie pre naloženie a vyloženie detí v regulovanej zóne je možné. Ak potrebujete zaparkovať, môžete tak urobiť v časti určenej pre návštevy (Bazová, príp. Velehradská – max. 3 hodiny).

Na čo si dať pozor!

- Ak máte na svoje meno a auto vyhradené parkovanie, na kartu nemáte nárok

- Pre nákladné autá a dodávky rezidenčné parkovanie neplatí

- Na prekročenie času max. 3 hod. na Velehradskej ul. Čas bude kontrolovať mestská polícia