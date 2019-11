Glváč len s úžasom sleduje, čo sa o ňom hovorí: Rozhorčený status na sociálnej sieti

Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) sa stretne v stredu s predsedom strany Most-Híd Bélom Bugárom. Chce počuť vysvetlenie o výrokoch Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Glváč o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.

Ravasz podľa jeho slov uviedol, že pokiaľ sám neodstúpi z postu podpredsedu NR SR, poslanci Most-Híd mu pomôžu. Glváča zaujíma, či ide o oficiálne stanovisko strany Most, alebo názor Ravasza.

Glváč ešte pred sviatkami uviedol, že plánuje verejnosť informovať v dohľadnej dobe o svojom ďalšom pôsobení. V súvislosti s podpredsedom NR SR boli totiž medializované informácie o jeho komunikácii s Marianom Kočnerom, ktorý v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Priatelia, zajtra stretnutie s predsedom Most-Híd Belom Bugárom, našim koaličným partnerom. S úžasom sledujem, ako mi neposlanec z Mostu Ábel Ravasz (splnomocnenec pre rómske komunity), ktorý nemá za sebou žiadny výsledok, odkazuje, že ak neodstúpim sám z postu podpredsedu NR SR, oni mi pomôžu. Je to stanovisko koaličného partnera? Alebo neznámeho úradníka Ravasza? Som zvedavý, čo sa dozviem. Život v koalícii prináša všeličo, ale nepamätám si, že by sa strana Smer niekedy montovala Mostu do vecí, ktoré sú výsostne straníckou záležitosťou. A už vôbec by si to nikto nedovolil cez úradníka," napísal Glváč.