Markízu kupuje český miliardár Kellner: Môže to dostať Kočnera z basy?!

Kauza falšovania zmeniek televízie Markíza sa zatiaľ príliš nevyvíja v prospech obžalovaného Mariána Kočnera (56).

V utorok prebehol 12. deň hlavného pojednávania, vypočutých už boli desiatky svedkov, no okrem Kočnera a ďalších spoluobžalovaných potvrdila vedomosť o existencii zmeniek iba exmanželka Pavla Ruska. Televízia Markíza však mení majiteľa a objavili sa špekulácie, či by práve miliardár Petr Kellner ako nový vlastník televízie celý spor ukončiť. Je teda vôbec možné stiahnuť žalobu na Kočnera a ten by sa tak dostal z väzby, ktorú mu privodili práve zmenky?

Koncom októbra najbohatší Čech – miliardár Kellner a jeho skupina PPF oznámili, že od americkej spoločnosti CME kupujú televíziu Markíza. Zaplatiť by za ňu mali približne 1,9 miliardy eur, no dokončenie transakcie ešte musia schváliť akcionári CME a príslušné regulačné úrady. Ako o horúcom kandidátovi na kúpu slovenskej televíznej jednotky sa však spomínala aj finančná skupina Penta Jaroslava Haščáka, ktorá už dokonca mala s majiteľom CME podpísané aj memorandum a boli aj dohodnutí na cene. Rokovania však padli a Penta teraz popiera, že by o televíziu mala v súčasnosti záujem. „Nerokujeme, nie je to pre nás aktuálna otázka,“ uviedol hovorca penty Gabriel Tóth.

Kočner na súde čelí obžalobe z falšovania zmeniek Markízy a na sociálnych sieťach sa strhla diskusia, či jej nový majiteľ Kellner stiahol žalobu a Kočner by tak mohol vyviaznuť bez trestu. Podľa právnika to nie je možné. „Tento prípad začal trestným stíhaním, je to trestné konanie, to by sa nedalo stiahnuť. Toto pojednávanie musí skončiť verdiktom. Iné by to bolo pri prípadných občianskoprávnych sporoch, kde by Markíza žalovala Kočnera...,“ vysvetľuje advokát Róbert Bános. Rovnako to vidí aj zástupca Markízy Daniel Lipšic. „To si neviem ani predstaviť. Tam nie je čo uznávať a nemalo by to vplyv na tento proces, ale je to otázka úplne hypotetická a neviem si ani predstaviť, že by to v nejakom okamihu mohlo nastať,“ myslí si Lipšic a jeho slová potvrdil aj prokurátor v kauze zmenky Ján Šanta. „To je pre mňa absolútne nepredstaviteľné,“ uzavrel.

PPF ako nový vlastník televízie hovorí, že od amerických vlastníkov CME prevezme len „právne nespochybnené záväzky alebo pohľadávky“. To znamená, že na stiahnutí sporu o miliónové zmenky sa nebude dať dohodnúť, lebo to bude stále v kompetencii predchádzajúcich majiteľov, ktorý sa voči tomu mesiace bránia na súde. Kellner zároveň tvrdí, že neuvažujú na prípadnom odpredaji Markízy niekomu inému.