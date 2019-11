Hrôzostrašný pohľad v obci Štvrtok: 5 sŕn zomrelo v zavlažovacom kanáli

Hrôzostrašný pohľad! Päť mŕtvych sŕn našli v utorok ráno okoloidúci, ktorí neverili vlastným očiam. Utopené srny ležali na hladine zavlažovacieho kanála v obci Štvrtok na Ostrove(okr. Dunajská Streda). Kompetentní o ničom ani len netušili a miestni sa pýtajú, ako sa dá podobnej tragédii predísť.

Mŕtve srny sa podľa poľovníkov chceli pravdepodobne napiť vody a keďže pri kanáli nie je žiadna zábrana, mohli sa pokĺznuť a zošmyknúť do vody, pričom ostré brehy zvieratám nedávali veľkú šancu na únik. Ako dlho srny na hladine kanála ležali, nikto netuší. Kanál patrí štátnemu podniku Hydromeliorácie v Bratislave. Nový Čas podnik na uhynuté srny upozornil. „Okamžite tam vyšlem pracovníkov, ktorí celú situáciu zmapujú. Nemali sme vedomosť o tomto náleze,“ reagoval vedúci odboru Juraj Šustek. Päť sŕn napokon vytiahli z kanálu a zakopali. Podľa poľovníkov sa takáto situácia deje pravidelne. Situáciu by zlepšili zábrany. Tie však podnik neplánuje umiestniť, no miestni by to ocenili.