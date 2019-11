Klinický psychológ odhaľuje príčinu krvavého útoku Petra na Ľudmilu: Po pokuse o vraždu provokoval pred domom obete?!

V nedeľu za bieleho dňa na námestí v Banskej Bystrici podľa polície porezal Peter (22) na krku Ľudmilu (23), ktorú museli následne v nemocnici operovať.

Útok muža, ktorého už vyšetrovateľ obvinil z vraždy v štádiu pokusu a prečinu výtržníctva, zachytili aj viaceré kamery. Jedna dokonca pred domom v Banskej Bystrici, kde mladá žena býva so svojimi rodičmi. Mal tam provokovať svojou prítomnosťou krátko po útoku. Dom strážila aj polícia. Podľa informácií Nového Času mal obvinený Peter mladú ženu prenasledovať už dlhšie a čakať na ňu aj v nedeľu, keď bola s rodičmi na bohoslužbe. Keď z nej odchádzala, mal ich začať prenasledovať.

Ľudmila (23) začala bežať, avšak po pár metroch ju mal dobehnúť a spôsobiť jej ťažké zranenie nožom na krku.Petra v utorok večer chytila polícia u neho doma. „Všeobecne nebezpečný je, keďže sa dopustil takého činu. Takže nikto nemôže povedať, že by sa dalo očakávať u neho primerané správanie v každej situácii. To, čo tej žene urobil, bolo potrestanie za to, že mu nevenuje pozornosť,“ uviedol klinický psychológ Jindřich Cupák.

Obavy z útočníka mali aj susedia napadnutej Ľudmily. „On ju vraj dlhšie obťažoval, takže to bolo plánované. Takýto človek sa nesmie pohybovať na slobode. Útočil raz na nevinnú ženu, môže opäť. Sú tu aj malé deti, tak samozrejme, že máme obavy,“ povedal jeden zo susedov.

"Touto cestou chceme upokojiť všetkých občanov, že tento človek už nikomu neublíži. Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a pomáhali polícii pri jeho hľadaní," napísali muži zákona.