Cimarro a Gregušová sú čoraz častejšie na televíznych obrazovkách: Zaľúbenci ako ste ich ešte nevideli!

Stále zaláskovaní! Vzťah Slovenky Bronislavy Gregušovej (27) a kubánskeho herca Maria Cimarra (48) už dávno nie je tajomstvom.

Modelka Bronislava sa so sexidolom Mariom Cimarrom dočasne presťahovala do Paraguaja, kde prebieha tanečná šou Baila Conmigo Paraguay 2019. Dvojica je od premiéry missky počas živého vysielania na televíznych obrazovkách čoraz častejšie.

Kým Cimarro je porotcom v tanečnej súťaži, slovenská priateľka ho sprevádza na každom nakrúcaní. Nedávno ju predstavil aj ostatným porotcom. Bronislava ukázala po výzve moderátora modelkovskú chôdzu, po ktorej sa rozbehla k Cimarrovi a venovala mu niekoľko vášnivých bozkov. Fanúšíčkam sexsymbolu bolo vtedy úplne jasné, že hviezda telenoviel má oči len pre jedinú ženu.

Súťaž Baila Conmigo Paraguay 2019 sa pomaly kráti, pričom má trvať už len do decembra. Čím viac sa teda uvoľňujú povinnosti Cimarra, o to intenzívnejšie si užíva šou aj s Bronislavou. Ako upozornila čitateľka, pri príležitosti Halloweenu napríklad obaja volili krvavý mejkap s kartami, ktorý na sebe zladili práve kvôli šou. Mladú Slovenku prijali v zahraničí s veľkým nadšením a neexistuje súťažný večer, kedy by sa na televíznych obrazovkách neobjavila aj Bronislava.